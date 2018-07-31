Teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 10.30'da başladı. İlk bölümde üst sahada çalışan futbolcular, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından çabukluk çalışması yaptılar. Yan top organizasyonu ile bu alandaki çalışmalarını tamamlayan takım, ardından alt sahaya geçti. Pas çalışmalarının devamında yapılan çift kale maçlarla antrenman tamamladı.

Günü tek antrenmanla noktalayan Fenerbahçe , yarın İtalya Seri A takımlarından Cagliari ile hazırlık maçı yapacak.

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