Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Karşılaşma öncesinde iki takımın taraftarları başta olmak üzere sporseverler karşılamanın saatini ve kanalını merak edip araştırıyor. Peki, Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte merak edilen sorunun cevabı...

FENERBAHÇE RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak mücadelede hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Süper Lig'de sergilediği performansla beklentileri karşılayamayan sarı-lacivertli takım, Çaykur Rizespor'u yenerek moral bulmak istiyor. Yaptığı müsabakalarda 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, haftaya 24 puanla 4. sırada girdi. Ligde çıktığı maçların 3'ünü kazanan, 1'inde berabere kalan ve 10'unu kaybeden Çaykur Rizespor ise 10 puanla 20. ve son sırada yer alıyor.

SON 6 MAÇIN BİRİNİ KAZANDI

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 6 karşılaşmada tek galibiyet alabildi. Bu süreçte Galatasaray'a üstünlük kuran sarı-lacivertliler, Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor ve İttifak Holding Konyaspor'a mağlup oldu. Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor ve Göztepe ile de berabere kaldı. Söz konusu maçlarda 8 kez fileleri havalandıran sarı-lacivertliler, kalesinde ise 11 gole engel olamadı.