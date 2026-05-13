Fenerbahçe'de Eyüpspor maçı hazırlığı
Trendyol Süper Lig'in son haftasında sahasında 17 Mayıs Pazar günü ikas Eyüpspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.
Giriş: 13 Mayıs 2026 - 18:59
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında ikas Eyüpspor'u ağırlayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yardımcı antrenör Zeki Murat Göle yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
Çabukluk ve koordinasyon programlarıyla devam eden idmanın 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdüğü, dar alanda çift kale maçlarla da noktalandığı aktarıldı.
Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın devam edecek.
