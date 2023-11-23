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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de gündem Rade Krunic! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de gündem Rade Krunic!

        Fenerbahçe'nin sezon başında renklerine bağlamak istediği Rade Krunic, Milan'da kalmıştı. Tecrübeli orta saha, Milan ile henüz yeni sözleşme imzalamadı. Fenerbahçe'nin Rade Krunic için ara transfer döneminde hamle yapabileceği öne sürülüyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.11.2023 - 10:00 Güncelleme: 23.11.2023 - 10:00
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        Fenerbahçe yaz transfer döneminde adı sıklıkla anılan ancak transferi bir türlü gerçekleşmeyen Rade Krunic için tekrardan harekete geçmeye hazırlanıyor.

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        Stefano Pioli'nin devamlı olarak forma şansı verdiği Rade Krunic Milan'dan gelen yeni sözleşme teklifini hala kabul etmedi.

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        Calciomercato'da yer alan habere göre; Rade Krunic'in Milan'la yeni sözleşme imzalamaması sonrası Fenerbahçe'nin hamle yapabileceği aktarıldı.

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        Ismael Bennacer'in yavaş yavaş takıma katılmasıyla birlikte Milan, Rade Krunic için Fenerbahçe'den gelen teklife sıcak bakabilir.

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        30 yaşındaki orta saha bu sezon Milan formasıyla 12 maçta şans buldu. Bosna Hersekli orta sahanın Milan'la sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek.

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        Tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro.

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