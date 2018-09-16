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Fenerbahçe'de iki yıldız Konyaspor maçında yok

Spor Toto Süper Lig'in ilk 4 haftasında 3 kez mağlup olarak tarihinin en kötü lig başlangıcını yapan Fenerbahçe, bu akşam Atiker Konyaspor'a konuk oluyor. Kötü gidişata 'dur' demek isteyen Fenerbahçe'de Nabil Dirar ile Roberto Soldado, 21 kişilik maç kadrosuna alınmadı

16 Eylül 2018 Pazar, 12:49:40 | Güncelleme:

Süper Lig'e Bursaspor galibiyetiyle başlayan ancak son 3 maçında Göztepe ve Evkur Yeni Malatyaspor'a 1-0, Kayserispor'a ise 3-2 kaybeden sarı-lacivertliler, Konya'da kötü gidişatı durdurmaya çalışacak. Tarihinin en kötü sezon başlangıcına imza atan ve ilk 4 haftayı 3 puanla geçen sarı-lacivertlilerde Phillip Cocu'nun kafaısndaki ilk 11'de netleşmeye başladı. Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre yeni transferlerden Jailson ve Yassine Benzia'nın ilk 11'de başlaması beklenirken Hollandalı çalıştırıcı Konya'ya Nabil Dirar ve Roberto Soldado'yu getirmedi.

UEFA ŞAmpiyonlar Ligi'ndeki, Benfica deplasmanında 87 dakika süre alan 32 yaşındaki Dirar, ligdeki ilk maç olan Bursaspor karşılaşmasında 25 dakika süre almıştı. Faslo futbolcu, Göztepe'ye mücadelesinde de 65 dakika forma şansı bulmuştu.

Sezon başında İstanbulspor'la oynanan hazırlık maçınde elinde kırık oluşan ve geçirdiği operasyon sonrasında bir süre sahalardan uzak kalan Soldado da Dirar gibi Konyaspor karşısında forma giyemeyecek. Tecrübeli golcü Bursaspor'la oynanan maçta ilk 11'de görev yapmış ve Josef'in skoru 2-1'e getiren golünün hazırlayıcısı olmuştu. Tecrübeli futbolcu daha sonra oynanan Göztepe maçında 12, Kayserispor mücadelesinde ise 17 dakika süre aldı.

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