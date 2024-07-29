Jose Mourinho'dan transfer açıklaması! "Biri gelirse sevinirim"
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Lugano ile oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu tövanş maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Maç için, "Avrupa'da 150 civarı maçım var ama ben yarınki maçı ilk maçım gibi görüyorum." ifadesini kullanan Portekizli teknik adam, orta saha transferiyle ilgili de flaş açıklamalar yaptı.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında 30 Temmuz Salı günü saat 20.00'de Lugano'yu konuk edecek. İsviçre'deki ilk maçı 4-3 kazanan sarı-lacivertliler, taraftarı önünde de istediği sonucu alıp 3. tura yükselmek istiyor. Fenerbahçe'de Lugano maçı öncesi teknik direktör Jose Mourinho basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Portekizli teknik adamın açıklamaları şu şekilde:
"Her maç, turnuva ve sezon yenidir. Geçmişte neler yaptığıma bakmıyorum. Avrupa'da 150 civarı maçım var ama ben yarınki maçı ilk maçım gibi görüyorum. Çözüm çalışmak, başka yapılabilecek bir şey yok. Video analizler ve klipler yapıp oyunculara gösteriyoruz. Şu ana kadar toplam 35 idman yaptık ama bu sayı Dzeko, Becao, Levent gibi isimler için geçerli. Mesela Çağlar 15, İsmail 5, Bright 12 idmana mı katıldı? Bütün takım olarak iyi hazırlanıyoruz ama ilk resmi maçını Temmuz ayının ortasında oynayacak bir takım için şartlar zor. Takım ve ekibim çok iyi çalışıyor."
"SAINT-MAXIMIN 90 DAKİKA OYNAYABİLECEK DURUMDA DEĞİL"
"Allan Saint-Maximin ilk maçta önlem amaçlı değil sakat olduğu için oynamamıştı. İdmanda bir darbe almıştı ve bileği iyi durumda değildi. Şu anda da en iyi durumda değildi. Arabistan'da idman yapmıyordu, tatilden aramıza katıldı. Hala sezon öncesi antrenmanlarını yapıyor. En-Nesyri de tatilden geldi aramıza. Maximin 90 dakika oynayabilecek bir durumda değil ama forma giyebilir."
"ARAMIZA YENİ BİR OYUNCU KATILIRSA SEVİNİRİM"
"Kulübün transfer döneminde yapmış olduklarından memnunum. Bazı oyuncular gecikti diye söylenebilirdim ama iyi bir iş yaptılar. Daha fazla bir şey isteyemem.Tabii ki aramıza yeni bir oyuncu katılırsa sevinirim ama katılmazsa da ben elimizdeki oyunculardan memnunum. Benim üzüldüğüm konu, göndermek zorunda kaldığım oyuncularım. Çünkü gerçekten herkesi çok seviyorum. İşin doğası bu. Takımda 29 oyuncu artı kalecilerle çalışmam imkansız. Ben daha dar, herkesin motive olduğu, herkesin birinci ve ikinci opsiyon olduğunu bildiği bir kadro istiyorum."
"İRFAN VE TADIC'İ MERKEZE YAKINLAŞTIRMAK İSTEDİK"
"Maximin geldi, saf bir sol kanat oyuncusu. Aynı şekilde Oğuz da hızlı ve genç bir oyuncu. Bu transferler ile İrfan ve Tadic gibi oyuncuları merkeze yakınlaştırmak istedik. Onlar merkeze yakınlaştığında Bright ve Mert gibi oyuncularımız öne çıkabilsinler istedik. Bir yandan da sınırlamalarımız var, elimizdeki oyuncular ile oynuyoruz. Kent ile oynadık çünkü kendisi fit ve güçlü bir durumda."
"EN-NESYRI ŞU AN TAKIMLA ÇALIŞMIYOR""
"Yeni transferlerimizin adaptasyon sürecinden mutluyum. Aramıza geç katıldılar. En-Nesyri şu an takımla çalışmıyor. Çağlar yeni ama yeni olmayan bir oyuncu. Maximin ve Oğuz yeni katıldılar aramıza ancak nasıl oynamak istediğimizi anlamaya çalışıyorlar. Yarın hayatta kalıp turu geçmek istiyoruz."