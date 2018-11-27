Fenerbahçe'de Trabzonspor karşısında alınan yıkıcı mağlubiyetin yankıları sürüyor.

Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre; 2-0'a kadar neredeyse hiçbir varlık gösteremeyen ve sahada oldukça silik bir görüntü sergileyen Sarı-Lacivertliler'de maç sonrasında teknik heyet milli aranın kendilerine çok olumsuz etki yaptığı fikrinde birleşti.

Fenerbahçe'de bu maçta ilk 11 başlayan isimlerden tam 8 tanesi milli arada ülkelerinin kamplarına katılırken, oyuncuların büyük bir kısmının çok yorgun döndükleri ve milli ara öncesi oluşan auranın kaybolduğu konusunda hemfikir oldu. Trabzonspor'un ise ilk 11'inde sadece 2 oyuncunun milli olduğunun altını çizen teknik heyet, "Bu elbetteki tek başına bir bahane değil ama istediğimiz şeyleri yapamamamızda yorgunluğun etkisi dikkat çekti. Oyunu istediğimiz gibi hızlı oynayamadık. Yorgunluk sebebiyle önde istediğimiz gibi baskı yapamadık. Daha diri bir Trabzonspor vardı fiziksel olarak düşünce bu bize eski alışkanlıklarımızdan çağrılar yaptı ve bu sonuç ortaya çıktı" gibi ifadeler kullandılar.

Milli ara öncesi yakalanan özgüven ve pozitif havanın da dağıldığına inanan teknik heyet, yeniden bu havayı yakalamak gerektiği konusunda hemfikir oldular.

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