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        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe'de Nigel Hayes-Daves ile yollar ayrıldı! - Transfer Haberleri

        Fenerbahçe'de Nigel Hayes-Daves ile yollar ayrıldı!

        Fenerbahçe Beko, Nigel Hayes-Daves'in sözleşmesinde çıkış opsiyonunu kullanarak kariyerini NBA'de sürdüreceğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.07.2025 - 11:59 Güncelleme: 08.07.2025 - 11:59
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        Fenerbahçe Beko'da ayrılık açıklandı!
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        Fenerbahçe, Nigel Hayes-Daves'in sözleşmesindeki çıkış opsiyonunu kullanarak kariyerine NBA'de devam etme kararı aldığını açıkladı.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Nigel Hayes-Davis’e teşekkürlerimizle! 2022-23 sezonundan bu yana formamızı giyen ve bu süreçte elde edilen tarihi başarılarda en önemli pay sahibi isimlerden biri olan Nigel Hayes-Davis, sözleşmesindeki çıkış opsiyonunu kullanarak kariyerine NBA’de devam etme kararı almıştır. Formamızı giydiği süre boyunca performansı, mücadelesi ve çalışkanlığıyla takdir toplayan Nigel Hayes-Davis, Sarı Mirasımızın unutulmaz isimlerinden biri olarak kulübümüzün şanlı tarihine adını altın harflerle yazdırmıştır. Nigel Hayes-Davis’e takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki dönemi için kendisine başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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