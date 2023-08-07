Fenerbahçe'de sıcak gündem: İşte transfer iddiaları!
Transfer döneminin hızlı takımlarından Fenerbahçe kadrosuna birçok ismi kattı. Son olarak Mert Müldür'ü renklerine bağlayan sarı-lacivertlilerde hareketlilik devam ediyor. İşte Fenerbahçe'nin hedefindeki diğer isimler ve transferde son durum...
Transfer döneminin etkili takımlarından Fenerbahçe bu sezon kadrosuna birçok yıldız ismi dahil etti.
Edin Dzeko ve Dusan Tadic gibi futbolcuları renklerine bağlayan sarı-lacivertliler eksik bölgelerini de tamamlamak için harekete geçti.
İLK HEDEF ORTA SAHA TRANSFERİ
Fenerbahçe, orta saha takviyesinde rotasını İtalya'ya kırdı. Sarı-lacivertliler, Bologna'dan 25 yaşındaki Nicolas Dominguez'e talip olurken İtalyan ekibinin istediği ücret ile önerilen bonservis bedeli arasında büyük farklar olduğu ortaya çıktı.
İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Fenerbahçe'nin Arjantinli futbolcu için istenen rakamlara çıkamadığı yazıldı. Kulübü 25 yaşındaki oyuncu için 15 milyon Euro'dan az bir ücret istemiyor.
Bologna forması giyen Dominguez, bu sezon Serie A'da oynadığı 31 maçta 3 gol 2 asistlik bir performans ortaya koydu.
KRUNİC ISRARI
Fenerbahçe’de yönetim, teknik direktör İsmail Kartal’ın da istediği oyunculardan Rade Krunic konusunda ısrarını sürdürmeye devam ediyor.
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe, Rade Krunic için Milan'a 5 milyon euro, oyuncuya da yıllık 3.5 milyon euroluk bir teklif yaptı.
29 yaşındaki oyuncu Fenerbahçe'ye transferine sıcak bakarken, Milan ile bonservis bedeli konusunda pazarlıkların sürdüğü belirtildi.
Haberde, transferin ancak 15 milyon euroluk bir teklifle gerçekleşebileceği belirtilirken, "Bu nedenle, İstanbul takımı önümüzdeki birkaç saat içinde teklifi iyileştirmeye hazırlanıyor." iddiası ileri sürüldü.
Milan'ın 2019 yılında Empoli'den kadrosuna kattığı Rade Krunic, Milano ekibinde 125 maçta 3 gol, 6 asistlik performans sergiledi.
JORGINHO KADROYA ALINMADI
Fenerbahçe ile adı anılan Jorginho, Arsenal'in Manchester City ile oynayacağı Community Shield maçında kadroya alınmadı.
Hellas Verona, Napoli ve Chelsea gibi takımlarda forma giyen Jorginho'nun güncel piyasa değeri 25 milyon euro.
MORELOS HABER GÖNDERDİ
Fenerbahçe, İskoç basınında ilginç bir transfer iddiasına konu oldu.
Daily Record'un haberine göre, Alfredo Morelos, Rangers'tan eski takım arkadaşı Ryan Kent ile birlikte oynamak istiyor.
Kolombiyalı golcünün menajerinden Fenerbahçe ile iletişime geçmesini istediği iddia edildi.
Bonservisi elinde bulunan 27 yaşındaki Morelos, geride bıraktığımız sezonda Premiership'te çıktığı 30 maçta 11 gol attı ve 6 asist yaptı.
EKAMBİ'DE GERİ SAYIM
Yayıncı kuruluşun haberine göre Fenerbahçe, Ekambi transferinde geri sayıma geçti.
Aktarılan bilgiye göre transferin 2 milyon euro'luk bir bonservis bedeli ile biteceği ve oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalanacağı açıklandı.
Bonservisi Lyon’da olan futbolcu, geçen sezonun ikinci yarısını kiralık olarak Rennes'de geçirdi. Burada 19 maça çıkan Ekambi, 5 gol 2 asist üretti.
MOURINHO, BATSHUAYI'YI İSTİYOR
Michy Batshuayi için İtalya'dan önemli bir iddia geldi. Correira Della Sport, forvet arayışında olan Roma'nın, Fenerbahçe'nin golcüsünü kadrosuna katmak istediğini manşetine taşıdı.
İtalyan ekibinin, kısa süre içinde sarı lacivertli takımla görüşmelere başlayacağı iddia edildi.