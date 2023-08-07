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        Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de sıcak gündem: İşte transfer iddiaları! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de sıcak gündem: İşte transfer iddiaları!

        Transfer döneminin hızlı takımlarından Fenerbahçe kadrosuna birçok ismi kattı. Son olarak Mert Müldür'ü renklerine bağlayan sarı-lacivertlilerde hareketlilik devam ediyor. İşte Fenerbahçe'nin hedefindeki diğer isimler ve transferde son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2023 - 11:16
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        Transfer döneminin etkili takımlarından Fenerbahçe bu sezon kadrosuna birçok yıldız ismi dahil etti.

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        Edin Dzeko ve Dusan Tadic gibi futbolcuları renklerine bağlayan sarı-lacivertliler eksik bölgelerini de tamamlamak için harekete geçti.

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        İLK HEDEF ORTA SAHA TRANSFERİ

        Fenerbahçe, orta saha takviyesinde rotasını İtalya'ya kırdı. Sarı-lacivertliler, Bologna'dan 25 yaşındaki Nicolas Dominguez'e talip olurken İtalyan ekibinin istediği ücret ile önerilen bonservis bedeli arasında büyük farklar olduğu ortaya çıktı.

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        İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Fenerbahçe'nin Arjantinli futbolcu için istenen rakamlara çıkamadığı yazıldı. Kulübü 25 yaşındaki oyuncu için 15 milyon Euro'dan az bir ücret istemiyor.

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        Bologna forması giyen Dominguez, bu sezon Serie A'da oynadığı 31 maçta 3 gol 2 asistlik bir performans ortaya koydu.

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        KRUNİC ISRARI

        Fenerbahçe’de yönetim, teknik direktör İsmail Kartal’ın da istediği oyunculardan Rade Krunic konusunda ısrarını sürdürmeye devam ediyor.

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        La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe, Rade Krunic için Milan'a 5 milyon euro, oyuncuya da yıllık 3.5 milyon euroluk bir teklif yaptı.

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        29 yaşındaki oyuncu Fenerbahçe'ye transferine sıcak bakarken, Milan ile bonservis bedeli konusunda pazarlıkların sürdüğü belirtildi.

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        Haberde, transferin ancak 15 milyon euroluk bir teklifle gerçekleşebileceği belirtilirken, "Bu nedenle, İstanbul takımı önümüzdeki birkaç saat içinde teklifi iyileştirmeye hazırlanıyor." iddiası ileri sürüldü.

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        Milan'ın 2019 yılında Empoli'den kadrosuna kattığı Rade Krunic, Milano ekibinde 125 maçta 3 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

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        JORGINHO KADROYA ALINMADI

        Fenerbahçe ile adı anılan Jorginho, Arsenal'in Manchester City ile oynayacağı Community Shield maçında kadroya alınmadı.

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        Hellas Verona, Napoli ve Chelsea gibi takımlarda forma giyen Jorginho'nun güncel piyasa değeri 25 milyon euro.

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        MORELOS HABER GÖNDERDİ

        Fenerbahçe, İskoç basınında ilginç bir transfer iddiasına konu oldu.

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        Daily Record'un haberine göre, Alfredo Morelos, Rangers'tan eski takım arkadaşı Ryan Kent ile birlikte oynamak istiyor.

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        Kolombiyalı golcünün menajerinden Fenerbahçe ile iletişime geçmesini istediği iddia edildi.

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        Bonservisi elinde bulunan 27 yaşındaki Morelos, geride bıraktığımız sezonda Premiership'te çıktığı 30 maçta 11 gol attı ve 6 asist yaptı.

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        EKAMBİ'DE GERİ SAYIM

        Yayıncı kuruluşun haberine göre Fenerbahçe, Ekambi transferinde geri sayıma geçti.

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        Aktarılan bilgiye göre transferin 2 milyon euro'luk bir bonservis bedeli ile biteceği ve oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalanacağı açıklandı.

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        Bonservisi Lyon’da olan futbolcu, geçen sezonun ikinci yarısını kiralık olarak Rennes'de geçirdi. Burada 19 maça çıkan Ekambi, 5 gol 2 asist üretti.

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        MOURINHO, BATSHUAYI'YI İSTİYOR

        Michy Batshuayi için İtalya'dan önemli bir iddia geldi. Correira Della Sport, forvet arayışında olan Roma'nın, Fenerbahçe'nin golcüsünü kadrosuna katmak istediğini manşetine taşıdı.

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        İtalyan ekibinin, kısa süre içinde sarı lacivertli takımla görüşmelere başlayacağı iddia edildi.

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        Teknik direktör Jose Mourinho'nun da Belçikalı golcünün transferine sıcak baktığı öne sürüldü.

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        Öte yandan Roma'nın gündeminde Duvan Zapata ve Wout Weghorst gibi golcüler de yer alıyor.

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