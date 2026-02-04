Fenerbahçe'den En-Nesyri'ye veda mesajı
Fenerbahçe Kulübü, Youssef En-Nesyri'nin Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'a transfer olduğunu resmen açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü, Youssef En-Nesyri'nin transferi konusunda Al-Ittihad ile anlaşmaya varıldığını belirterek, Faslı futbolcu için veda mesajı yayımladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Teşekkürler Youssef En-Nesyri
Futbolcumuz Youssef En-Nesyri’nin, Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Ittihad FC’ye transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.
Formamızı giydiği süre boyunca sahadaki mücadelesi ve profesyonelliğiyle kulübümüze değer katan En-Nesyri’ye vermiş olduğu emekler için teşekkür eder; kariyerinin yeni bölümünde başarılar dileriz."
Fenerbahçe, En-Nesyri karşılığında Al-Ittihad'dan Kante'yi kadrosuna kattı.