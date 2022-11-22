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Son dakika transfer haberleri - Milan, Arda Güler'i takip ediyor

Transferde son dakika haberleri... Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in talipleri artıyor. İtalyan basınında çıkan haberde Milan'ın Arda Güler'i yakından takip ettiğine yer verildi

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  • Fenerbahçe'de Arda Güler'in peşine İtalyan devleri takıldı! Milan, Napoli ve... - Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

    Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği'nden kadrosuna kattığı Arda Güler, adım adım Avrupa yolunda ilerliyor.
  • Fenerbahçe'de Arda Güler'in peşine İtalyan devleri takıldı! Milan, Napoli ve... - Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

    Çizme basınında yer alan haberde 17 yaşındaki yıldızı Milan'ın yakından takip ettiğine ancak Arda'nın Almanya ve İspanya'dan da talipleri olduğuna yer verildi.
  • Fenerbahçe'de Arda Güler'in peşine İtalyan devleri takıldı! Milan, Napoli ve... - Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

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  • Fenerbahçe'de Arda Güler'in peşine İtalyan devleri takıldı! Milan, Napoli ve... - Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

    Genç yıldız bu sezon Fenerbahçe formasıyla Avrupa Ligi'nde 4 maçta 1 gol 1 asist, Süper Lig'de ise 5 maçta 2 gole imza attı.
  • Fenerbahçe'de Arda Güler'in peşine İtalyan devleri takıldı! Milan, Napoli ve... - Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

    Arda'nın 2025 Haziran ayına kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunuyor.
  • Fenerbahçe'de Arda Güler'in peşine İtalyan devleri takıldı! Milan, Napoli ve... - Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

    YİNE NAPOLİ 

    Öte yandan Miguel Crespo, sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çekerken, Avrupa'nın dev kulüplerinin de radarına girdi. 
  • Fenerbahçe'de Arda Güler'in peşine İtalyan devleri takıldı! Milan, Napoli ve... - Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

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  • Fenerbahçe'de Arda Güler'in peşine İtalyan devleri takıldı! Milan, Napoli ve... - Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

    İtalyan basınına yansıyan haberlere göre ise; Serie A lideri, 26 yaşındaki futbolcuyu ocak ayına kadar mercek altına alacak ve gelecek rapor olumlu olursa Fener'e teklif yapacak.
  • Fenerbahçe'de Arda Güler'in peşine İtalyan devleri takıldı! Milan, Napoli ve... - Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

    OLAĞANÜSTÜ YETENEKLERE SAHİPLER

    Napoli'ye yakınlığı ile bilinen "areanapoli.it"in haberinde şu ifadelere yer verildi: 
  • Fenerbahçe'de Arda Güler'in peşine İtalyan devleri takıldı! Milan, Napoli ve... - Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

    "Napoli, geleceğe bakıyor ve bir sonraki transfer piyasası için listesine aldığı oyuncuları yakından izliyor. Şu anda listede iki Fenerbahçeli futbolcu var. 
  • Fenerbahçe'de Arda Güler'in peşine İtalyan devleri takıldı! Milan, Napoli ve... - Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

    Bunlardan biri Türklerin gelecek vaat eden genç yeteneği Arda Güler... Diğeri de Miguel Crespo... 
  • Fenerbahçe'de Arda Güler'in peşine İtalyan devleri takıldı! Milan, Napoli ve... - Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

    İki oyuncu da Avrupa'da dikkat çeken isimlerden ve olağanüstü kalitede orta saha oyuncuları... "

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