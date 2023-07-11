Geçen sezonu Feyenoord'da kiralık olarak geçiren Polonyalı oyuncu, 40 maçta forma giyerken sezonu da 9 gol, 7 asistle tamamladı.

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LİVAKOVİC

Diğer yandan Altay Bayındır'ın ayrılması durumunda kaleye de takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe'nin Dominik Livakovic için de Dinamo Zagreb'e 8 milyon euro teklif ettiği iddia edildi.