Fenerbahçe yeni 10 numarasını buldu
Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri... Sezona Edin Dzeko, Ryan Kent ve Alexander Djiku transferleri ile giren sarı-lacivertliler, Arda Güler'in ayrılığı sonrasında ise 10 numara arayışına girdi! İşte Fenerbahçe'nin bu bölge için bir numaralı adayı...
Yeni sezon öncesi hazırlıklarını Rusya'da sürdüren Fenerbahçe'de, transfer operasyonu son hızıyla devam ediyor.
Zenit ile yapılan hazırlık maçı sonrasında açıklamalarda bulunan teknik direktör İsmail Kartal, yönetime verdiği rapor doğrultusunda kadroya yapılacak takviyelerin süreceğinin belirtti.
Sezona Edin Dzeko, Ryan Kent ve Alexander Djiku transferleri ile giren sarı-lacivertliler, Arda Güler'in ayrılığı sonrasında ise 10 numara arayışına girdi.
Fenerbahçe'nin bu bölge için bir numaralı adayı Sebastian Szymanski...
Dinamo Moskova forması giyen 24 yaşındaki Polonyalı orta saha için kulübü ile pazarlıklar devam ediyor.
Fenerbahçe'nin Szymanski için Rus ekibine yaklaşık 10 milyon Euro'luk bonservis bedeli ödemesi bekleniyor.
Geçen sezonu Feyenoord'da kiralık olarak geçiren Polonyalı oyuncu, 40 maçta forma giyerken sezonu da 9 gol, 7 asistle tamamladı.
LİVAKOVİC
Diğer yandan Altay Bayındır'ın ayrılması durumunda kaleye de takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe'nin Dominik Livakovic için de Dinamo Zagreb'e 8 milyon euro teklif ettiği iddia edildi.
Hırvat basınında yer alan habere göre, Dinamo bu teklifi geri çevirdiği ve Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için yıldız oyuncularını dgöndermeyeceğinin de altı çizildi.