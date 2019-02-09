Süper Lig'de bu sezon dış sahada sadece bir kez kazanabilen sarı-lacivertliler, 61. sezonunu geçirdiği ligde ilk 11 deplasman maçı baz alındığına en kötü dönemini geçiriyor.
Fenerbahçe, bu sezon ilk 11 deplasman maçında sadece bir galibiyet alırken, 4 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı ve 7 puan alabildi.
Ligin 5. haftasında 16 Eylül 2018'de Atiker Konyaspor'u dış sahada 1-0 yenen Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe, Çaykur Rizespor, Trabzonspor, Akhisarspor ve İstikbal Mobilya Kayserispor'a kaybedip Demir Grup Sivasspor, Galatasaray, Antalyaspor ve Bursaspor'la da berabere kaldı.
Fenerbahçe, bu 11 maçın 7'sinde rakip filelere gol atma başarısı dahi gösteremedi. Ligde deplasmanda 5 aydır kazanamayan Fenerbahçe, İstikbal Mobilya Kayserispor yenilgisiyle galibiyet hasretini 8'e çıkardı.
BENZERİ 47 YIL ÖNCE
Fenerbahçe, dış sahada benzer bir istatistiği 1971-1972 sezonunda yaşamıştı. Sarı-lacivertliler, söz konusu sezonun ilk 11 deplasman maçında 1 galibiyet, 5'er beraberlik ve yenilgi almıştı. O dönem galibiyete 2 puan verildiği için Fenerbahçe, bu sezon gibi 7 puan alabilmişti.
4. KEZ TEK GALİBİYETTE KALDI
Fenerbahçe, lig tarihinde ilk 11 deplasman maçında 4. kez tek galibiyette kaldı.
Sarı-lacivertliler bu sezonun dışında daha önce 1971-1972, 1976-1977 ve 1986-1987 sezonlarında da deplasmanda 11 maçta bir galibiyet alabilmişti.
ERSUN YANAL DA ÇARE OLAMADI
Fenerbahçe'nin bu sezon yaşadığı deplasman kabusuna teknik direktör Ersun Yanal da çare olamadı. Göreve ligin 16. haftasında gelen Yanal'la Fenerbahçe, Süper Lig'de 3 deplasman maçına çıktı. Fenerbahçe bu maçlarda 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.
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