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Comolli'nin çok yakın arkadaş olduğu Gomis'in menajeri Patrick Mendy ile geçtiğimiz günlerde bir araya geldiği öğrenildi. Bu görüşmede Fransız yıldızın son durumu ve transferi masaya yatırıldı. Gomis'in istemeyerek Suudi Arabistan'da mutsuz olduğu ve çok sevdiği İstanbul'a geri dönmek istediği öğrenildi. Devre arasında Comolli ve yıldız futbolcunun yüz yüze görüşme yapması bekleniyor.