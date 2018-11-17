GOMİS BOMBASI
Çok hareketli bir transfer dönemi geçirmesine rağmen taraftarlarını tam anlamıyla memnun eden Fenerbahçe yönetimi asıl bombayı yeni sezona sakladı... Sarı-Lacivertliler'in müthiş planına ulaşıldı. Alınan bilgilere göre sportif direktör Comolli, Bafetimbi Gomis'in transferi için düğmeye bastı.
Comolli'nin çok yakın arkadaş olduğu Gomis'in menajeri Patrick Mendy ile geçtiğimiz günlerde bir araya geldiği öğrenildi. Bu görüşmede Fransız yıldızın son durumu ve transferi masaya yatırıldı. Gomis'in istemeyerek Suudi Arabistan'da mutsuz olduğu ve çok sevdiği İstanbul'a geri dönmek istediği öğrenildi. Devre arasında Comolli ve yıldız futbolcunun yüz yüze görüşme yapması bekleniyor.
Eğer zirveden olumlu sonuç çıkarsa sezon sonunda Al Hilal ile masaya oturulacak. G.Saray'dan adeta kovularak gönderilen Gomis anlaşma sağlanması durumunda yeni sezonda çubuklu formayı giyecek. (Takvim)
SLIMANI'NİN YERİNE ADAY BELİRLENDİ
Fenerbahçe, İslam Slimani’yi Leicester’dan 1 sezonluğuna kiraladı. İngiliz ekibi, Cezayirli forvetin sözleşmesine satın alma opsiyonu koydurmadı. Slimani’nin ayrılmasına kesin gözüyle bakıldığı için transferde önceliklerden biri forveti takviye etmek.
Comolli’nin listesindeki isimlerin başında Daniel Sturridge geliyor. İngiliz forvet, sezon sonunda serbest kalacak. Liverpool’da şans bulamayan 29 yaşındaki oyuncuyu ikna etmek için Comolli, çalışmalara erken başlamayı planlıyor. Eğer Liverpool düşük bir bedelle golcü futbolcuyu bırakmaya razı olursa, bu transfer ocak ayında bile gerçekleşebilir.
Sturridge konusunda tek handikap, bahis yapan kişilere bilgi aktardığı iddiasıyla başlatılan soruşturma. İngiliz forvet 20 Kasım’a kadar savunmasını verecek. Kısa süre içerisinde de suçlu olup olmayacağı netleşecek. Sturridge’ın aklanması halinde, Sarı-Lacivertliler’in girişimlere başlayacağı öğrenildi.
Comolli’nin kurduğu scout (oyuncu gözleme) ekibi, dünyanın dört bir yanında yetenek avında. Bu ekibin dikkatini çeken isimlerden birinin Arber Zeneli olduğu kaydedildi. Hollanda’da Heerenveen forması giyen 23 yaşındaki futbolcu, son iki sezonda sergilediği başarılı performansla göz doldurdu. Zeneli, hem kanatlarda hem de forvette görev yapıyor.
İsveç doğumlu Kosovalı oyuncu, bu sezon 13 resmi mücadelede 3 kez fileleri sarstı. Zeneli, yaptığı 7 asistle Hollanda Ligi’nde bu alanda zirvede yer alıyor. Erwin Koeman’ın da hakkında olumlu rapor verdiği yıldız oyuncu, ocak ayından itibaren başka takımlarla görüşebilecek. Sarı-Lacivertliler’in de yeni sezon için Zeneli’ye teklifte bulunacağı öne sürüldü. Kosovalı futbolcunun Ajax ve PSV’nin de radarında olduğu öğrenildi.
DİEGO TRANSFERİN GÖZDESİ
Diego Ribas, 2014 yılında büyük umutlarla geldiği Fenerbahçe’de beklentilerin uzağında kaldı. Sambacı, 2016’da Flamengo’ya geri döndü. 33 yaşındaki futbolcu burada adeta ikinci baharını yaşadı ve milli takıma yeniden çağrıldı. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli oyuncu, transferin gözdesi konumunda.
OZAN'A COMOLLI UMUDU
Fransız sportif direktör, önceki gün yaptığı açıklamada Ozan Tufan’ın affedilebileceğinin sinyalini vermişti. Comolli’nin sözleri, 23 yaşındaki oyuncuyu fazlasıyla heyecanlandırdı. Ozan, sezon başında Benfica ile oynanan ilk maçta kulübede oturmuş ve ardından kadro dışı bırakılmıştı.
Dereağzı’nda kendisine verilen programı aksatmadan uygulayan orta saha oyuncusu, devre arasında A takıma dönmeyi umuyor. Ozan’ın adı TFF listesinde yer almadığı için sezonun ikinci yarısından önce oynama ihtimali bulunmuyor.
DIRAR'A TALİP VAR AMA...
Yönetim, Nabil Dirar’dan ara transfer döneminde kendisine kulüp bulmasını istedi. Faslı futbolcunun menaceri Ben Kouider, Club Brugge ile görüşmelere başladı. Ancak Belçika ekibi, Dirar’ın senelik 3 milyon Euro’luk maaşını ödemeye yanaşmıyor. Tecrübeli oyuncunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2020 yılının haziran ayında bitecek. Ben Kouider’ın Sarı-Lacivertliler’e, Dirar’ın 1.5 yıllık maaşının bir bölümünü alarak ayrılmasını teklif edeceği öğrenildi. (Fanatik)
TOLGAY'IN MENAJERİ İLE GÖRÜŞÜLDÜ
Ocak ayındaki ara transfer dönemini son derece aktif geçireceği anlaşılan Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan'ın menajeri Ahmet Bulut'un Fenerbahçeli yöneticilerle bir araya geldiği öğrenildi. Menajer Ahmet Bulut'un bu görüşmeyi doğruladığı ifade ediliyor.
Tolgay'ın menajeri Bulut "İlk tercihimiz F.Bahçe olacak" derken, Sarı-Lacivertli yönetim de 2022 haziranına kadar sözleşmesi bulunan Tolgay için Ozan Tufan'ı takasta kullanmayı hedefliyor. Beşiktaş'ın da daha önce Ozan Tufan'a ilgisi vardı. Beşiktaş ile sulh içinde anlaşarak bu işi çözüme kavuşturmak isteyen F.Bahçe kısa süre içinde harekete geçecek.
F.Bahçeli kurmaylar ile Comolli'nin Beşiktaşlı yöneticilerle bir araya gelip pazarlık masasına oturmak istediği ocak ayında da Tolgay'a imza attırmayı planladığı bildirildi. (Takvim)
SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ BAŞLAYACAK
Fenerbahçe'de teknik direktör konusu en azından şimdilik rafa kalktı. Yönetim, büyük bir aksilik olmazsa sezonu Erwin Koeman ile tamamlayacak. Sarı-lacivertliler, gelecek sezonun planlamasını da yapmaya başladı. 1 Haziran tarihi itibarıyla kiralıklar dahil toplam 13 futbolcunun sözleşmesi bitecek. Ali Koç ve ekibi, bu oyunculardan bazılarıyla Ocak ayında sözleşme görüşmelerine start verecek.
Yönetimin ana planı Neustadter, Şener Özbayraklı ve Yiğithan Güveli ile devam etme yönünde. Şener'e ve Yiğithan'a TL üzerinden, Neustadter'e de şu anki sözleşmesinin altında teklifte bulunulacak. Mukavelesi sona eren bazı oyuncuların durumları ise takip edilecek.
Bu isimler Martin Skrtel, Mathieu Valbuena ve Roberto Soldado. Valbuena ve Soldado, beklenen performanslarını sergilemeleri halinde sözleşmeleri zaten otomatik olarak uzayacak. Skrtel'e yine indirim istenerek 1 yıllık daha teklif yapılacak. Roman Neustadter, Fenerbahçe'de yıllık 1.8 milyon Euro kazanıyor. Yıldız futbolcu, bu sezon Süper Lig'de tüm maçlarda forma giydi ve hepsinde 90'ar dakika sahada kaldı. (Sabah)
3 ADAY DAHA
Koeman ile 'yola devam' kararı alıp devre arası yapılacak takviyeler için liste oluşturmaya başlayan Fenerbahçe'de 3 isim daha gündeme geldi. Bu oyuncuların da Athletic Bilbao'lu kanat oyuncusu Iker Muniain, Lokomotiv Moskova'nın orta sahası Anton Miranchuk ve Manchester'lı orta saha Andreas Pereira olduğu bildirildi.
Futbolcuların ortak noktası sezon sonunda sözleşmelerinin bitecek olması... Sarılacivertli kulübün buradan hareketle önce oyuncuların menajerleri ile masaya oturacağı gelen haberler arasında. Görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde bu kez kulüplerle temaslara başlanacağı oyuncuların sezon sonu serbest kalma durumundan faydalanarak fiyatlarının aşağı çekilmeye çalışılacağı bilgisi paylaşıldı.
Bu isimlerden en az ikisi ile kadronun takviye edilebileceği kaydedilirken, orta sahalar Miranchuk ve Pereira arasında fiyatı daha makul olanının seçileceği bildirildi. Adaylardan 25 yaşındaki Muniain'in piyasa değeri 10 milyon euro civarında. 23'lük Anton Miranchuk'un değeri 8 milyon euro. 22 yaşındaki Andreas Pereira'nın değerleri de Miranchuk gibi 8 milyon euro.
Daha önce listeye eklenen Liverpool'lu sol bek Alberto Moreno, Benfica'nın sağ açığı Eduardo Salvio ve Cardiff'li forvet Zohore için de kiralama tekliflerinin hazırlanmaya başladığı ifade edildi.
Öte yandan yönetim devre arasında yapılacak takviyeler için bazı kriterler de belirledi. Takımın yaş ortalamasını düşürmek isteyen sarı- lacivertliler, çok kaliteli bir futbolcu olmadığı sürece 30 yaş ve üstü isimlerle görüşmeme kararı alırken, hatta en üst yaş sınırını 27 olarak belirledi.
Yönetim ayrıca Moreno, Salvio ve Zohore dışında kiralık oyuncu almayı da fazla düşünmüyor. Listeye girecek sürpriz isimler arasında serbest kalmış oyuncular yer alırsa imza parası ödenmeden bonuslarla trasfer bitirilmeye çalışılacak. Yukarıdaki isimler dışında belirlenecek alternatifler için de en fazla 2.5 milyon euro'luk bir bonservis bedeli ödenecek. (Fotomaç)
ZINCHENKO İÇİN KİRALAMA DÜŞÜNCESİ
Sezon öncesi olduğu gibi devre arasında da hareketli bir transfer dönemi geçirmeye hazırlanan Fenerbahçe özellikle genç yetenekleri takip ediyor. Bu isimlerden birisi de Manchester City formasını giyen Oleksandr Zinchenko. Sarı-Lacivertliler bu sezon İngiliz ekibinde sadece 4 maçta forma giyebilen Ukraynalı orta alan oyuncusu için devre arasında kiralama teklifi yapmaya hazırlanıyor. M.City Teknik Direktörü Pep Guardiola da Zinchenko'nun gelişmesi için daha fazla oynayabileceği bir takıma gönderilmesine sıcak bakıyor. (Takvim)
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