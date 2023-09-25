Fenerbahçe deplasmanda bir başka! Kale gole kapandı
Son olarak Alanyaspor'u 1-0 mağlup edip resmi maçlarda 12'de 12 yapan Fenerbahçe, bu sezon deplasmanlarda kalesini gole kapattı. Sarı-lacivertliler şu ana kadar dış sahada oynadığı 6 mücadeleyi de gol yemeden galip tamamladı.
Fenerbahçe, mutlak şampiyonluk parolasıyla girdiği sezona muhteşem bir başlangıç yaptı.
Şu ana kadar Süper Lig ve Avrupa'da oynadığı 12 resmi maçtan da galip ayrılan sarı-lacivertlilerin, özellikle deplasmanlardaki performansı dikkat çekti.
Fenerbahçe 3'ü Süper Lig, 3'ü de Avrupa Konferans Ligi'nde olmak üzere bu sezon dış sahada toplam 6 maça çıkarken, bu karşılaşmaların hiçbirinde gol yemedi.
6 maçın tamamında kalesini gole kapatan Kanarya, rakip fileleri ise 12 kez havalandırdı.
Sarı-lacivertliler, Konferans Ligi'nde deplasmanda karşılaştığı Zimbru'yu 4-0, Maribor'u 3-0, Twente'yi ise 1-0 mağlup etti.
İsmail Kartal'ın öğrencileri, Süper Lig'deki deplasman maçlarında ise Samsunspor'u 2-0, Ankaragücü ve Alanyaspor'u da 1-0'lık skorlarla devirdi.