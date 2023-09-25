Fenerbahçe deplasmanda bir başka! Kale gole kapandı

Fenerbahçe, mutlak şampiyonluk parolasıyla girdiği sezona muhteşem bir başlangıç yaptı.

Şu ana kadar Süper Lig ve Avrupa'da oynadığı 12 resmi maçtan da galip ayrılan sarı-lacivertlilerin, özellikle deplasmanlardaki performansı dikkat çekti.

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Fenerbahçe 3'ü Süper Lig, 3'ü de Avrupa Konferans Ligi'nde olmak üzere bu sezon dış sahada toplam 6 maça çıkarken, bu karşılaşmaların hiçbirinde gol yemedi.