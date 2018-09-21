Çıldırtan kareler!

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Zagreb’de çok silik bir görüntü ortaya koyan Alper Potuk’un ekranlara yansıyan bir görüntüsü sosyal medyanın gündemine oturdu. Etkisiz futbolu nedeniyle günün eleştirilen isimlerinden biri olan Alper yapılan paylaşımlarla hedef tahtasındaki isim oldu.