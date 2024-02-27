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        Haberler Spor Basketbol Fenerbahçe Dörtlü Final için Perfumerias Avenida'ya konuk oluyor - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Dörtlü Final için Perfumerias Avenida'ya konuk oluyor

        Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi çeyrek final ikinci maçında yarın deplasmanda İspanya'nın Perfumerias Avenida ekibiyle karşılaşacak. Sarı-lacivertliler mücadeleden galip ayrılması halinde Dörtlü Final'e yükselecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 10:18 Güncelleme: 27.02.2024 - 10:51
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        Fenerbahçe dörtlü final için parkede!
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        FIBA Avrupa Ligi çeyrek final ikinci maçında Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, yarın deplasmanda İspanya'nın Perfumerias Avenida ekibiyle karşılaşacak.

        Pabellon Municipal de Würzburg Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 22.30'da başlayacak.

        İki galibiyete ulaşacak takımın Dörtlü Final'e yükseleceği eşleşmede 1-0 üstün durumda bulunan sarı-lacivertliler, rakibini mağlup etmesi halinde adını son 4 takım arasına yazdıracak.

        Fenerbahçe'nin rakibine mağlup olması durumunda ise eşleşmenin son müsabakası, 6 Mart Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.

        Sarı-lacivertli ekip turu geçmesi halinde Dörtlü Final'de ÇBK Mersin-Casademont Zaragoza eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

        FIBA Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final organizasyonu 12-14 Nisan'da yapılacak.

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