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        Haberler Spor Basketbol TKBL Fenerbahçe Emma Meesseman ile nikah tazeledi! - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Emma Meesseman ile nikah tazeledi!

        Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, 32 yaşındaki Belçikalı basketbolcu Emma Meesseman'la yeni sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 14:39 Güncelleme: 17.07.2025 - 14:39
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        Fenerbahçe Emma Meesseman ile nikah tazeledi!
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        Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, Belçikalı basketbolcu Emma Meesseman'la yeni sözleşme imzaladı.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 32 yaşındaki basketbolcuyla 1 yıllık yeni anlaşma yapıldı.

        2022 yılından bu yana Fenerbahçe Opet forması giyen Emma Meesseman, sarı-lacivertli kulüpte 2 kez Avrupa Ligi, 2 kez Avrupa Süper Kupası, 3 kez ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi, 1 kez Kadınlar Türkiye Kupası, 2 kez de Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşadı.

        Belçikalı basketbolcu, bu yaz gerçekleştirilen 2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda, milli takımıyla şampiyonluk yaşarken, organizasyonun da en değerli oyuncusu (MVP) seçilmişti.

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