Fenerbahçe Emma Meesseman ile nikah tazeledi!
Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, 32 yaşındaki Belçikalı basketbolcu Emma Meesseman'la yeni sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, Belçikalı basketbolcu Emma Meesseman'la yeni sözleşme imzaladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 32 yaşındaki basketbolcuyla 1 yıllık yeni anlaşma yapıldı.
2022 yılından bu yana Fenerbahçe Opet forması giyen Emma Meesseman, sarı-lacivertli kulüpte 2 kez Avrupa Ligi, 2 kez Avrupa Süper Kupası, 3 kez ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi, 1 kez Kadınlar Türkiye Kupası, 2 kez de Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşadı.
Belçikalı basketbolcu, bu yaz gerçekleştirilen 2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda, milli takımıyla şampiyonluk yaşarken, organizasyonun da en değerli oyuncusu (MVP) seçilmişti.