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Fenerbahçe en son ne zaman şampiyon oldu ve kaç kez şampiyon oldu?

Süper Lig'de 36. hafta bugün 7 karşılaşmayla devam edecek. Gecenin en dikkat çeken maçlarından biri olan zorlu randevuda zirvenin en yakın takipçisi Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Büyük bir heyecanla beklenen karşılaşma öncesi Fenerbahçe'nin en son ne zaman şampiyon olduğu ve kaç şampiyonluğu olduğu ile ilgili bilgileri bir araya getirdik...

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  • Fenerbahçe en son ne zaman şampiyon oldu? Fenerbahçe'nin kaç şampiyonluğu var?

    Fenerbahçe Antalyaspor maçı için beklenen tarih geldi çattı. Süper Lig'de bitime 3 hafta kala lider Galatasaray'ı takibini sürdüren sarı lacivertlilerin zorlu karşılaşma öncesi son şampiyonluğu, kaç şampiyonluğu olduğu ve bu sezon nasıl şampiyon olabilceğine dair tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte, detaylar...
  • Fenerbahçe en son ne zaman şampiyon oldu? Fenerbahçe'nin kaç şampiyonluğu var?

    FENERBAHÇE EN SON NE ZAMAN ŞAMPİYON OLDU?

    Fenerbahçe, son olarak 2013-2014 sezonunda Ersun Yanal yönetiminde şampiyon oldu.

    Sarı lacivertliler, son kupalarını ise İsmail Kartal yönetiminde ezeli rakibi Galatasaray'ı penaltılarla 3-2 mağlup ettiği Süper Kupa maçında kazandı.
  • Fenerbahçe en son ne zaman şampiyon oldu? Fenerbahçe'nin kaç şampiyonluğu var?

    FENERBAHÇE'NİN KAÇ ŞAMPİYONLUĞU VAR?

    Fenerbahçe'nin 1959 yılından beri oynanan Süper Lig'de 19 şampiyonluğu var. Sarı lacivertliler, 6 kez de Türkiye Kupası sevinci yaşadı.
  • Fenerbahçe en son ne zaman şampiyon oldu? Fenerbahçe'nin kaç şampiyonluğu var?

    FENERBAHÇE NASIL ŞAMPİYON OLUR?

    Maç fazlasıyla lider Galatasaray'ın arkasında 2. sırada yer alan Fenerbahçe, artık sarı kırmızıların puan kaybetmesini bekleyecek.

    Puan kaybına tahammülü olmayan sarı lacivertliler, tüm maçlarını kazanması halinde, önce ezeli rakibi Galatasaray'ın Ankaragücü deplasmanında puan kaybetmesini bekleyecek; ardından ise deplasmanda rakibini de mağlup etmesi gerecek.

     
  • Fenerbahçe en son ne zaman şampiyon oldu? Fenerbahçe'nin kaç şampiyonluğu var?

    Kanarya, Galatasaray; Ankaragücü'ne yenilirse, sarı kırmızılıları deplasmanda mağlup etmesi halinde şampiyon olacak.

    Kadıköy temsilcisi, sarı kırmızıların başkentte berabere kalması halinde ise rakibini deplasmanda 3 farklı mağlup edebilirse şampiyon olacak.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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