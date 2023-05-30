Fenerbahçe Antalyaspor maçı için beklenen tarih geldi çattı. Süper Lig'de bitime 3 hafta kala lider Galatasaray'ı takibini sürdüren sarı lacivertlilerin zorlu karşılaşma öncesi son şampiyonluğu, kaç şampiyonluğu olduğu ve bu sezon nasıl şampiyon olabilceğine dair tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte, detaylar...