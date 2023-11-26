İsmail Kartal'dan Fred ve Djiku açıklaması! Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Fatih Karagümrük maçı öncesi yaptığı açıklamada, sakatlıkları süren Fred ve Djiku hakkında konuştu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Fatih Karagümrük maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Milli ara sonrası lige üç puanla başlamak istediklerini belirten Kartal, "Son Adana Demirspor maçında çok güzel reaksiyon gösterdik. Kazanmamız gereken bir maçtı. Kazanmayı çok istiyorduk. Arayı iyi değerlendirdik. Antrenmanlarda sonra oyuncuların çoğu iyi seviyeye geldi. Sakat oyuncuların birçoğu takım antrenmanlarına çıktı. Karagümrük'ün son haftalarda çıkışı var. Bugün kendi evimizde 3 puanla yolumuza devam etmek istiyoruz." dedi

FRED VE DJKU AÇIKLAMASI Deneyimli teknik adam, sakatlıkları bulunan Fred ve Djiku hakkındaki soruya ise şu yanıtı verdi: "Ufak ufak bazı antrenmanlara alıyoruz. Süreçleri devam ediyoruz. İyi duruma geldikleri zaman onları kullanacağız."