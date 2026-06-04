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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe Futbol Akademisi’nde Tuncay Şanlı ile yollar ayrıldı

        Fenerbahçe Futbol Akademisi’nde Tuncay Şanlı ile yollar ayrıldı

        Fenerbahçe Futbol Akademisi'nde görev yapan Tuncay Şanlı ile yolların ayrıldığı açıklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04 Haziran 2026 - 15:09 Güncelleme:
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        F.Bahçe'de Tuncay Şanlı'yla yollar ayrıldı!

        Fenerbahçe Kulübü, Futbol Akademisi’nde görev yapan eski futbolcu Tuncay Şanlı'yla yollarını ayırdı.

        Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol Akademimiz bünyesinde Değer Yaratma ve Geliştirme Direktörü olarak görev yapan kulübümüzün efsane isimlerinden Tuncay Şanlı ile yollarımız ayrılmıştır. Verdiği tüm emekler için kendisine teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

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