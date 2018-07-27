Transfer çalışmalarında gelecek vadeden genç isimlere ayrı önem veren Fenerbahçe, Hollonda ekibi Sparta Rotterdam'da forma giyen Halil Dervişoğlu için temaslarını sıklaştırdı. Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre eski teknik direktörü Dick Advocaat'ın takımı olan Sparta'dan bonservis ücreti olarak 1.5 milyon Euro yanıtını alan Sarı-Lacivertliler, rakamın daha aşağı çekilmesi için pazarlıklarını sürdürüyor.

Fenerbahçeli kurmaylar, oğlunun Türkiye'ye gelmesine sıcak bakmayan baba Dervişoğlu'nun da kulübüyle anlaşılması halinde tavrının değişeceği konusunda hemfikir.

Kadrosuna genç bir forvet katmayı hedefleyen Fenerbahçe'nin bu transferi birkaç gün içinde bitirmesi hedefleniyor.

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