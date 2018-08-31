Fenerbahçe, altyapı oyuncusu Ömer Faruk Beyaz'la 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

Türkiye Futbol Federasyonunun futbolcu bilgi bankasında yer alan bilgiye göre, sarı-lacivertliler, 15 yaşındaki Ömer Faruk'u bugün profesyonelliğe geçirdi.

Alt yaş kategorilerinde gösterdiği performansla adından söz ettiren Ömer Faruk, 10 yaşında Fenerbahçe altyapısına katıldı. Orta sahada forma giyen Ömer Faruk, geçen sezon 15 Yaş Altı Elit Ligi'nde 16 gole imza atmıştı.

Ömer Faruk Beyaz, 15 Yaş Altı Milli Takımı'nda da forma giyiyor.

ALİ KOÇ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün divan kurulu toplantısında Ömer Faruk Beyaz ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ben Ömer Faruk Beyaz ve ailesiyle 2 defa görüştüm. Comolli de birkaç defa görüştü. Daha önceki yönetimimiz kendisiyle mukavele imzaladı. Bu çok önemli. Futbolcumuz çok iyidir. Yaş grubu içinde tartışmasız en iyilerin başında gelmektedir veya en iyisidir. Başkaları ailesinin kafasını karıştırmaktadır. Ailesi umarım uzun yıllar Fenerbahçe'ye hizmet edecek şekilde yetiştirir. Birinci sınıf bir futbolcu."

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