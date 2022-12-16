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Fenerbahçe – İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta?

2022 Dünya Kupası finalinin ardından gözler, Ziraat Türkiye Kupası maçlarına çevrilecek. Ziraat Türkiye Kupası 5.tur maçında Fenerbahçe, İstanbulspor ile karşılaşacak. Karşılaşmayı tribünden ve televizyondan izleyecek futbolseverler, Fenerbahçe – İstanbulspor maçının tarihi ve saatini gündemine aldı. İşte Fenerbahçe – İstanbulspor Ziraat Türkiye Kupası maçının yayınlanacağı kanal ve karşılaşmanın bilet fiyatları...

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  • Fenerbahçe – İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fb Ziraat Türkiye Kupası maçı hangi kanalda, biletler satışa çıktı mı?

    Ziraat Türkiye Kupası'nda 5.tur maçında Fenerbahçe İstanbulspor ile karşılaşıyor. Zorlu mücadele öncesinde maçı stadda izleyecek taraftarlar Fenerbahçe – İstanbulspor maçının biletlerinin ne zaman satışa sunulacağını araştırmaya başladı. Peki, "Fenerbahçe – İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası maçı hangi kanalda, biletler ne kadar? İşte zorlu mücadelede öne çıkan ayrıntılar...
  • Fenerbahçe – İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fb Ziraat Türkiye Kupası maçı hangi kanalda, biletler satışa çıktı mı?

    FENERBAHÇE - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Fenerbahçe – İstanbulspor maçı 20 Aralık Salı saat 21:00'de oynanacak. 

     
  • Fenerbahçe – İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fb Ziraat Türkiye Kupası maçı hangi kanalda, biletler satışa çıktı mı?

    ZTK FENERBAHÇE - İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

    Ziraat Türkiye Kupası maçları A spor ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

     
  • Fenerbahçe – İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fb Ziraat Türkiye Kupası maçı hangi kanalda, biletler satışa çıktı mı?

    FENERBAHÇE - İSTANBULSPOR MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI, NE KADAR?

    17.12.2022 Cumartesi günü saat 11.00 itibarıyla Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri ve Temsilci üyelerine (1 adet bilet)

     

    18.12.2022 Pazar günü saat 11.00 itibarıyla Fenerbahçe Taraftar Kart sahiplerine ve faturalı Fenercell abonelerine (1 adet bilet)

     

    19.12.2022 Pazartesi günü saat 11.00 itibarıyla da genel satışa sunulacaktır.

     

    Satışlar sadece www.passo.com.tr üzerinden alınacaktır.

     
  • Fenerbahçe – İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fb Ziraat Türkiye Kupası maçı hangi kanalda, biletler satışa çıktı mı?

    Bilet fiyatları şöyle:

    Kuzey-Spor Toto Tribünü: 180,00 TL

    Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 220,00 TL

    Fenerium Üst-Maraton Üst B- H Blok: 250,00 TL

    Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 330,00 TL

    Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 360,00 TL

    Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 400,00 TL

    Fenerium Alt Avis-Maraton Alt A-I Blok: 450,00 TL

    Fenerium Alt Avis-Maraton Alt B-H Blok: 570,00 TL

    Fenerium Alt Avis-Maraton Alt C-G Blok:730,00 TL

    Fenerium Alt Avis-Maraton Alt D-F Blok: 880,00 TL

    Maraton Alt E Blok: 1,100,00 TL

    Fenerium Alt Avis E Blok: 3,800,00 TL

    Misafir Tribünü: 200,00 TL

     
  • Fenerbahçe – İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fb Ziraat Türkiye Kupası maçı hangi kanalda, biletler satışa çıktı mı?

    ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME

    Bilet satışına sadece FENERIUM ALT F-G-H ve FENERIUM ÜST H-I bloklar sunulacaktır. Bu bloklar dışında kalan diğer tüm tribün ve bloklardaki koltuklar kombine olarak satılmıştır. Kombine olarak satılan bloklardan, kulübe devir yapılması halinde bilet satışa çıkacaktır.

    Maçlara katılamayacak olan taraftarlar, karşılaşmalarda koltuklarını kulübe devredebileceklerdir. Koltuklarının bilet olarak satılması halinde, satış tutarının %40’lık kısmı sonraki sezonun yenileme sürecinde kullanılmak üzere passo kartlarına puan olarak yüklenecektir. Yenileme sürecinde kullanılmayan puanlar silinecektir.

    Misafir tribünü bilet satışları, genel satışla birlikte başlayacaktır. (19.12.2022 Saat 11.00)

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