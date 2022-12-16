ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME

Bilet satışına sadece FENERIUM ALT F-G-H ve FENERIUM ÜST H-I bloklar sunulacaktır. Bu bloklar dışında kalan diğer tüm tribün ve bloklardaki koltuklar kombine olarak satılmıştır. Kombine olarak satılan bloklardan, kulübe devir yapılması halinde bilet satışa çıkacaktır.

Maçlara katılamayacak olan taraftarlar, karşılaşmalarda koltuklarını kulübe devredebileceklerdir. Koltuklarının bilet olarak satılması halinde, satış tutarının %40’lık kısmı sonraki sezonun yenileme sürecinde kullanılmak üzere passo kartlarına puan olarak yüklenecektir. Yenileme sürecinde kullanılmayan puanlar silinecektir.

Misafir tribünü bilet satışları, genel satışla birlikte başlayacaktır. (19.12.2022 Saat 11.00)