Fenerbahçe, Jhon Duran için evrak bekliyor!
Fenerbahçe, Kolombiyalı forvet Jhon Duran'ın transferinin resmiyer kazanması için Suudi Arabistan'dan gelecek belgeleri bekliyor. Süreç, futbol direktörü Devin Özek'in Kolombiya'da yürüttüğü görüşmelerle hız kazandı.
Fenerbahçe, yeni sezonun ilk transferinde mutlu sona çok yaklaştı. Sarı-lacivertliler, Kolombiyalı forvet Jhon Duran’ı sağlık kontrolleri ve resmi imza süreci için İstanbul’a getirmişti.
Genç oyuncu, Fenerbahçe ile tüm şartlarda anlaşmaya vardı. Fenerbahçe yönetimi, Duran’ın bonservisini elinde bulunduran Al-Nassr ile de kiralık transfer için el sıkıştı.
HT Spor'dan Esra Köse'nin aktardığı bilgilere göre, transferdeki son aşama ise Suudi Arabistan temsilcisinden gelecek belgeler. Resmi evrakların ulaşmasının ardından, Duran sözleşmeye imza atacak ve sarı-lacivertliler yeni sezonun ilk transferini resmen duyuracak.
Transfer süreci, futbol direktörü Devin Özek’in Kolombiya’ya giderek Duran’la birebir gerçekleştirdiği görüşmelerle hız kazandı. Oyuncuyu projeye ikna eden Özek, ardından menajerini İstanbul’a davet etti.
Tüm detaylarda uzlaşma sağlanması sonrası, Duran geçtiğimiz günlerde İstanbul’a getirildi. Henüz 21 yaşında olan Jhon Duran, fizik gücü, hava toplarındaki etkinliği ve potansiyeliyle Avrupa’nın da dikkatini çeken bir isi.
Fenerbahçe’de artık gözler Al-Nassr’dan gelecek son evraklarda. Sarı-lacivertli kulüp resmi imza için geri sayımda