Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, Jhon Duran için evrak bekliyor! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, Jhon Duran için evrak bekliyor!

        Fenerbahçe, Kolombiyalı forvet Jhon Duran'ın transferinin resmiyer kazanması için Suudi Arabistan'dan gelecek belgeleri bekliyor. Süreç, futbol direktörü Devin Özek'in Kolombiya'da yürüttüğü görüşmelerle hız kazandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.07.2025 - 11:58 Güncelleme: 03.07.2025 - 11:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Fenerbahçe, yeni sezonun ilk transferinde mutlu sona çok yaklaştı. Sarı-lacivertliler, Kolombiyalı forvet Jhon Duran’ı sağlık kontrolleri ve resmi imza süreci için İstanbul’a getirmişti.

        2

        Genç oyuncu, Fenerbahçe ile tüm şartlarda anlaşmaya vardı. Fenerbahçe yönetimi, Duran’ın bonservisini elinde bulunduran Al-Nassr ile de kiralık transfer için el sıkıştı.

        3

        HT Spor'dan Esra Köse'nin aktardığı bilgilere göre, transferdeki son aşama ise Suudi Arabistan temsilcisinden gelecek belgeler. Resmi evrakların ulaşmasının ardından, Duran sözleşmeye imza atacak ve sarı-lacivertliler yeni sezonun ilk transferini resmen duyuracak.

        4

        Transfer süreci, futbol direktörü Devin Özek’in Kolombiya’ya giderek Duran’la birebir gerçekleştirdiği görüşmelerle hız kazandı. Oyuncuyu projeye ikna eden Özek, ardından menajerini İstanbul’a davet etti.

        5

        Tüm detaylarda uzlaşma sağlanması sonrası, Duran geçtiğimiz günlerde İstanbul’a getirildi. Henüz 21 yaşında olan Jhon Duran, fizik gücü, hava toplarındaki etkinliği ve potansiyeliyle Avrupa’nın da dikkatini çeken bir isi.

        6

        Fenerbahçe’de artık gözler Al-Nassr’dan gelecek son evraklarda. Sarı-lacivertli kulüp resmi imza için geri sayımda

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Liverpool futbolcusu Diogo Jota hayatını kaybetti!
        Liverpool futbolcusu Diogo Jota hayatını kaybetti!
        Teklif bekliyor, şiddet sürüyor!
        Teklif bekliyor, şiddet sürüyor!
        Bedelli askerlikte yeni ücret belli oldu
        Bedelli askerlikte yeni ücret belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Haziran enflasyonu açıklandı
        Haziran enflasyonu açıklandı
        "Uçağımız dağa çarptı, yardım edin ölüyoruz" Kaçkar'ın zirvesinde hayatta kaldı!
        "Uçağımız dağa çarptı, yardım edin ölüyoruz" Kaçkar'ın zirvesinde hayatta kaldı!
        Çeşme'deki yangın ikinci gününde! Rüzgar çalışmaları zorlaştırıyor!
        Çeşme'deki yangın ikinci gününde! Rüzgar çalışmaları zorlaştırıyor!
        Trump yönetiminde 'Ukrayna' krizi
        Trump yönetiminde 'Ukrayna' krizi
        İşte takımların yeni sezon formaları!
        İşte takımların yeni sezon formaları!
        En iyi dana yemeklerini seçtiler! Türk lezzeti zirvede
        En iyi dana yemeklerini seçtiler! Türk lezzeti zirvede
        Fenerbahçe'den Guessand’a rekor teklif hazırlığı!
        Fenerbahçe'den Guessand’a rekor teklif hazırlığı!
        Kan donduran olay... Katil valizden çıktı!
        Kan donduran olay... Katil valizden çıktı!
        Kadın avukat, gece girdiği denizde boğuldu!
        Kadın avukat, gece girdiği denizde boğuldu!
        Trump Cumhuriyetçilere sitem etti
        Trump Cumhuriyetçilere sitem etti
        Petrovic için süre daraldı!
        Petrovic için süre daraldı!
        Zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü!
        Zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü!
        Netanyahu'nun oğlunun ismini değiştirdiği ortaya çıktı
        Netanyahu'nun oğlunun ismini değiştirdiği ortaya çıktı
        Kadın kasiyere yumruk atmıştı... İşte şiddetin gerekçesi!
        Kadın kasiyere yumruk atmıştı... İşte şiddetin gerekçesi!
        Meteoroloji'den kritik uyarı... İki bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı... İki bölgede sağanak!