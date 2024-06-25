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        Haberler Spor Basketbol STBL Fenerbahçe, Johnathan Motley’e veda etti - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe, Johnathan Motley’e veda etti

        Fenerbahçe Beko, 29 yaşındaki ABD'li pivot Johnathan Motley'e veda etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 11:48 Güncelleme: 25.06.2024 - 11:48
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        Fenerbahçe, Motley'e veda etti
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        THY EuroLeague’de 2023-24 sezonunu Final Four ile kapatan Fenerbahçe Beko, ligde de şampiyonluğa ulaşmıştı. Yaz döneminin gelmesiyle birlikte transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, Nick Calathes ve Nate Sestina’nın ardından 29 yaşındaki pivot Johnathan Motley ile yolların ayrıldığı duyurdu. İsrail ekibi, Hapoel Tel Aviv ise Motley ile iki yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

        2022 yazında sarı-lacivertlilere katılan Motley, Fenerbahçe formasıyla EuroLeague’de toplam 72 maça çıktı ve 12.8 sayı, 4.8 ribaund ortalaması yakaladı.

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