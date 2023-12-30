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        Haberler Spor Basketbol Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı Genel Menajeri Nalan Ramazanoğlu oldu - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı Genel Menajeri Nalan Ramazanoğlu oldu

        Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı Genel Menajerlik görevine, Fenerbahçe Gelişim Takım Menajeri Nalan Ramazanoğlu getirildiği açıklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 13:15 Güncelleme: 30.12.2023 - 13:15
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        Fenerbahçe'de Genel Menajer Nalan Ramazanoğlu oldu
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        Fenerbahçe Kulübü'nden Kadın Basketbol Takımı Genel Menajerlik görevi için açıklama yapıldı.

        Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Şubemizin Genel Menajerlik görevine, Fenerbahçe Gelişim Takım Menajerimiz Nalan Ramazanoğlu getirilmiştir. Fenerbahçe altyapısında basketbola başlayan, takımımızın ilk lig şampiyonluğu başta olmak üzere 17 yıl boyunca sarı lacivertli formamızla sayısız başarıya imza atan, kaptanlık yapan ve son olarak Gelişim Takım Menajerliği görevini üstlenen Nalan Ramazanoğlu, camiamıza yeni göreviyle hizmet etmeye devam edecektir.

        Uzun yıllardır altyapımızda başarılı işlere imza atan Nalan Ramazanoğlu’na Fenerbahçe çatısı altındaki yeni görevinde başarılar diler; Kadın Basketbol şubemizin istikrarlı yapısını daha da ileriye taşıyacağına inandığımız bu yapılanmanın kulübümüze hayırlı olmasını dileriz" denildi.

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