Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig heyecanı 21. hafta maçları ile devam ediyor. Bu kapsamda Fenerbahçe kendi sahasında, Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Karşılaşmayı televizyon ekranlarından ve statta takip edecek futbol severler Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının tarihi ve saatini araştırmaya başladı. İşte Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı muhtemel 11'leri...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı için nefesler tutuldu. Fenerbahçe zirve takibini sürdürürken, Kasımpaşa ekibi alt sıralardan kurtulup üst sıralara çıkma hesabı yapıyor. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertliler, ligin ilk yarısında oynanan Kasımpaşa maçını deplasmanda 6-0 kazanmıştı. Peki, "Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte detaylar...

     
  • Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı 29 Ocak Pazar günü saat 19:00'da başlayacak. 

     
  • Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

    Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı beIN SPORTS 1'de canlı olarak yayınlanacak.

     
  • Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

    Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, Arao, İrfan, Zajc, Emre, Valencia, Batshuayi

     
  • Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK!

    Fenerbahçe, Kasımpaşa müsabakasında 3 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Joao Pedro, Kasımpaşa müsabakasında forma giyemeyecek.

     

    Pedro'nun yanı sıra tam hazır olmayan Bright Osayi-Samuel ile Joshua King'in de zorlu mücadelede forma giymesi beklenmiyor.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.