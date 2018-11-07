D Grubu'nda geride kalan 3 karşılaşmada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan sarı-lacivertli ekip, 4 puanla 2'nci sırada bulunuyor.
Hırvatistan'dan Dinamo Zagreb ile Slovakya'dan Spartak Trnava'nın yer aldığı D Grubu'ndan galibiyet ile ayrılmak isteyen Fenerbahçe, ilk maçta 2-2 berabere kaldığı Anderlecht karşısında avantaj yakalamak için mücadele verecek.
VALBUENA DÜMENE GEÇTİ
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi ile atağa geçen Mathieu Valbuena, umut saçtı. Geçtiğimiz sezon takıma dahil olan Valbuena, Galatasaray derbisi ile en başarılı oyunlarından birini sergiledi. Phillip Cocu'nun görevden alınması ile takımın başına gelen Erwin Koeman, mücadele öncesinde Valbuena ile yakından ilgilenerek öz güven kazanması için olumlu adımlar attı. Derbi maçta istediği performansı gören Koeman'ın Avrupa Ligi'ndeki maçta da 11'de yer alıp saha içinde lider konumda olması bekleniyor.
SLIMANI FORMA GİYECEK
Fenerbahçe'de Islan Slimani, Anderlecht karşılaşmasıyla formasına kavuşacak.
Spor Toto Süper Lig'in 10'uncu haftasında oynanan MEK Ankaragücü maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen ve 11'inci haftadaki derbide takımını yalnız bırakan Slimani, Anderlecht maçıyla takıma dahil olacak. Derbi maçta Slimani yerine Frey'e görev veren Koeman, Avrupa Ligi'nde Cezayirli oyuncuya ilk 11'de görev verecek.
MEHMET TOPAL HAZIR AMA RİSKE EDİLMEYECEK
Fenerbahçe'de kasık fıtığı ameliyatı olan Mehmet Topal, yarın oynanacak maçta riske edilmeyecek.
Süper Lig'in 8'inci haftasında oynanan Medipol Başakşehir maçından sonra sol kasığında bulunan fıtık sebebiyle ameliyat edilen Mehmet Topal'ın iyileşmesi Erwin Koeman'ın içini rahatlattı. Sakatlıkları devam eden Mehmet Ekici ve Oğuz Kağan Güçtekin'in ardından Jailson'un da ligde cezalı duruma düşmesi ile sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'de sevindirici haber geldi. Sakatlığı son bulan ve takımla çalışmalara başlayan Mehmet Topal, Anderlecht maçının kadrosuna dahil edilmeyecek olsa da ligde oynanacak Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında görev alacak.
Fenerbahçe Tenik Sorumlusu Erwin Koeman'ın Anderlecht maçına şu 11 ile çıkması bekleniyor: "Harun - Isla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Jailson, Eljif, Ayew, Benzia, Valbuena, Slimani"
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