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Fenerbahçe, Keita Balde ile ilgileniyor!

İtalyan basını, Fenerbahçe'nin Monaco'dan kanat oyuncusu Keita Balde ile ilgilendiğini iddia etti. Habere göre; Kanarya'nın rakipleri Valencia ve Watford!

Fenerbahçe, Keita Balde ile ilgileniyor!

Ünlü İtalyan muhabir Gianluca Di Marzio, Fenerbahçe'nin Monacolu Keita Balde ile ilgilendiğini duyurdu.

Geçtiğimiz sezonu Sampdoria'da kiralık geçiren 26 yaşındaki kanat oyuncusu için İtalyan ekibinin istekli olduğu ancak transfer için ciddi rakipler olduğu belirtildi.

Habere göre; Monaco ile 1 yıl kontratı kalan oyuncuyla Fenerbahçe, Valencia ve Watford ilgileniyor.

Kariyerine Barcelona altyapısında başlayan Keita Balde, 2013'te gittiği Lazio'da adını duyurdu. Gösterdiği performansla 2017 yazında 30 milyon euro karşılığında Monaco'ya satıldı.

2018/2019 sezonunda Inter, 2020/2021 sezonunda ise Sampdoria'da kiralık olarak forma giydi.

Senegal Milli Takımı'nda forma giyen sol kanat oyuncusu, forvet arkası, forvet ve sağ kanat pozisyonlarında da görev yaptı.

Keita Balde, kariyerinde toplam 273 maça çıkarken 75 gol ve 41 asistlik performans sergiledi.

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