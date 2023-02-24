Fenerbahçe - Konyaspor maçı için geri sayım başladı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketinin ardından liglere ara verilirken, Süper Lig maçları ileri bir tarihe ertelenmişti. Peki, "Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe - Konyaspor maçında öne çıkan detaylar...