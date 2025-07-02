Fenerbahçe Medicana, Fatma Beyaz'ı açıkladı
Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon planlaması kapsamında orta oyuncu Fatma Beyaz'ı transfer ettiğini duyurdu.
Giriş: 02.07.2025 - 14:52 Güncelleme: 02.07.2025 - 14:52
Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, orta oyuncu Fatma Beyaz'ı kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre 30 yaşındaki voleybolcu, 2025-2026 sezonunda Fenerbahçe'de yer alacak.
Kariyerine VakıfBank'ın 19 yaş altı takımında başlayan Fatma, son olarak Zeren Spor forması giydi.
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