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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Fenerbahçe-Monaco finali öncesi Ali Koç'a baklava ikramı - Basketbol Haberleri

        Final öncesi Ali Koç'a baklava ikramı

        Fenerbahçe Beko ile Monaco arasındaki THY Euroleague Final Four final maçı öncesi Türkiye - BAE Parlementolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Mustafa Varank ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'a Türkiye'den getirilen baklavayı ikram etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.05.2025 - 19:53 Güncelleme: 25.05.2025 - 20:24
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        Final öncesi Ali Koç'a baklava ikramı
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        Final Four’da Fenerbahçe-Monaco final maçı öncesi Türk heyetinin bulunduğu kuliste ilginç anlar yaşandı.

        Türkiye - BAE Parlementolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Mustafa Varank ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç’a Türkiye’den getirilen baklavayı ikram etti.

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye’nin Abu Dabi Büyükelçisi Lütfullah Göktaş’ın da görüntülerde yer aldığı o anlar kameralara yansıdı.

        Görüntüler, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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