Final öncesi Ali Koç'a baklava ikramı
Fenerbahçe Beko ile Monaco arasındaki THY Euroleague Final Four final maçı öncesi Türkiye - BAE Parlementolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Mustafa Varank ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'a Türkiye'den getirilen baklavayı ikram etti.
Final Four’da Fenerbahçe-Monaco final maçı öncesi Türk heyetinin bulunduğu kuliste ilginç anlar yaşandı.
Türkiye - BAE Parlementolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Mustafa Varank ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç’a Türkiye’den getirilen baklavayı ikram etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye’nin Abu Dabi Büyükelçisi Lütfullah Göktaş’ın da görüntülerde yer aldığı o anlar kameralara yansıdı.
Görüntüler, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.