Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Fenerbahçe - Neftçi Bakü: 1-0 (MAÇ SONUCU) | Fenerbahçe Edin Dzeko'yla kazandı!

        Fenerbahçe, Rusya kampındaki üçüncü ve son hazırlık maçında karşılaştığı Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü'yü 1-0 mağlup edip ilk galibiyetini aldı. Sarı-lacivertlilere zaferi getiren golü yeni transferi Edin Dzeko kaydetti. Bosna Hersekli yıldız, Fenerbahçe formasıyla ilk golünü attı.

        Ajanslar
        Giriş: 15.07.2023 - 16:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Fenerbahçe karşılaşmaya diğer maçlara oranla daha iyi başladı ve 24. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın sağ çizgiden ortasına iyi yükselen Dzeko'nun kafa vuruşunda ilk ciddi tehlikesini yarattı.

        2

        40. dakikada rakibin hatasını iyi değerlendiren Mert Hakan Yandaş, ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda sol ayakla vurdu ama top az farkla üstten auta çıktı.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

        3

        Teknik direktör İsmail Kartal ikinci yarıya yorulan Crespo-Arao değişikliğiyle başladı.

        4

        Sarı-lacivertlilerde üçüncü hazırlık maçını oynayan Ryan Kent, ofansif etkisinin yanı sıra defansif müdahalelerle de dikkati çekti.

        5

        Ferdi Kadıoğlu, hazırlık kampı sürecinde ilk kez Neftçi Bakü maçının ikinci yarısında oyuna dahil oldu.

        6

        Serdar Dursun'un oyuna girmesiyle ikinci yarıda çift forvetle yer alan Fenerbahçe, bu bölümlerde daha ofansif göründü.

        7

        Sık sık pozisyon yaratmaya çalışan oyuncular, bu pozisyonları sonlandırmada sıkıntı yaşadı.

        8

        EDIN DZEKO SİFTAH YAPTI

        Fenerbahçe aradığı golü 72. dakikada yeni transferi Edin Dzeko'nun kafa vuruşuyla buldu. Başarılı bir oyun sergileyen Ryan Kent'in sol çizgiden ortasında iyi yükselen deneyimli golcü meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

        9

        Edin Dzeko, yerini 75. dakikada Pedro'ya bıraktı. Rakip son dakikalarda gol arasa da Fenerbahçe sahadan 1-0 üstün ayrılan taraf oldu.

        10

        Milli takımdan sakat döndükten sonra bir süre takımdan ayrı çalışan ve kampın ikinci gününde antrenmanlara dahil olan Ferdi Kadıoğlu, bu maçın yedek kadrosunda yer aldı ve karşılaşmanın 63. dakikasında Oosterwolde'nin yerine oyuna alındı.

        11

        Genç oyuncu, oyuna alındıktan sonra etkili bir oyun sergiledi ve Fenerbahçe'nin gol de bulduğu son bölümlerde takımına ofansif katkı sundu.

        12

        Maçın 80. dakikasında Serdar Aziz'in yerine oyuna giren Djiku, Peres'in yanında sağ stoper olarak görev aldı.

        13

        Rusya'daki hazırlık kampı sürecini bitiren Fenerbahçe kafilesi, akşam saatlerinde İstanbul'a dönecek.

        14
        15
        16
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı
        Meclis'te 15 Temmuz töreni! Yılmaz ve Kurtulmuş'tan açıklamalar
        Meclis'te 15 Temmuz töreni! Yılmaz ve Kurtulmuş'tan açıklamalar
        FETÖ'nün darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçti
        FETÖ'nün darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçti
        O izler korunuyor...
        O izler korunuyor...
        15 Temmuz şehitleri anılıyor
        15 Temmuz şehitleri anılıyor
        İsmail Kartal transferi açıkladı!
        İsmail Kartal transferi açıkladı!
        Ünlülerden '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' mesajları
        Ünlülerden '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' mesajları
        Dzeko attı Fenerbahçe kazandı!
        Dzeko attı Fenerbahçe kazandı!
        Esenyurt'ta kan donduran anlar!
        Esenyurt'ta kan donduran anlar!
        Adım adım Beşiktaş'a!
        Adım adım Beşiktaş'a!
        Tüm zamanların rekoru!
        Tüm zamanların rekoru!
        Beşiktaş'a dev çalım! Halil Galatasaray'da
        Beşiktaş'a dev çalım! Halil Galatasaray'da
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        'Özkan Uğur' tepkisine sert yanıt
        'Özkan Uğur' tepkisine sert yanıt
        Gizli geçidin sırrı çözüldü!
        Gizli geçidin sırrı çözüldü!
        Kavurucu sıcaklara dikkat! "Gerekirse planlarınızı iptal edin"
        Kavurucu sıcaklara dikkat! "Gerekirse planlarınızı iptal edin"
        Karadeniz'in incisi Ordu, plajlarıyla yüzme keyfi yaşatıyor
        Karadeniz'in incisi Ordu, plajlarıyla yüzme keyfi yaşatıyor
        "Hayat devam ediyor"
        "Hayat devam ediyor"
        Emekliye ilave ödemede adalet
        Emekliye ilave ödemede adalet
        İkinci el araç satışında yeni dönem
        İkinci el araç satışında yeni dönem