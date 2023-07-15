Fenerbahçe - Neftçi Bakü: 1-0 (MAÇ SONUCU) | Fenerbahçe Edin Dzeko'yla kazandı!

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Milli takımdan sakat döndükten sonra bir süre takımdan ayrı çalışan ve kampın ikinci gününde antrenmanlara dahil olan Ferdi Kadıoğlu, bu maçın yedek kadrosunda yer aldı ve karşılaşmanın 63. dakikasında Oosterwolde'nin yerine oyuna alındı.