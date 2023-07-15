Fenerbahçe Neftçi Bakü hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
2023-2024 sezonu öncesi hazırlık maçlarına devam eden Fenerbahçe, bu kez köklü Azerbaycan ekibi Neftçi ile kozlarını paylaşıyor. Rusya'da gerçekleştirilen Pari Premier Cup son karşılaşmasına sahne olacak oynanacak zorlu mücadelede sarı lacivertliler, turnuvaya galibiyetle veda etmek istiyor. İşte, futbolseverlerin heyecanla beklediği Fenerbahçe Kızılyıldız hazırlık maçına dair bilgiler...
Fenerbahçe Neftçi Bakü hazırlık maçı için nefesler tutuldu. 2023-2024 sezonunda Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Konferans Ligi olmak üzere üç kulvarda mücadele edecek olan sarı lacivertliler, Rusya'da bu kez Neftçi Bakü ile bugün karşılaşacak. İşte, Fenerbahçe Neftçi Bakühazırlık maçının başlama saati, yayıncı kanalı ve biletleri hakkında tüm bilgiler...
FENERBAHÇENEFTÇİ BAKÜHAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe Neftçi Bakühazırlık maçı 15 Temmuz Cumartesi günü saat 14:00'de oynanacak.
FENERBAHÇENEFTÇİ BAKÜHAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Neftçi Bakümaçı S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.