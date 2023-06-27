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Fenerbahçe'nin Cuadrado ısrarı sürüyor: Teklif yükseltildi!

Fenerbahçe'de yeni sezon transfer çalışmaları devam ederken Cuadrado ismi tekrardan gündeme geldi. İşte detaylar...

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  • Fenerbahçe'nin Cuadrado ısrarı sürüyor: Teklif yükseltildi!

    Edin Dzeko ve Ryan Kent transferlerinde mutlu sona ulaşan Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
  • Fenerbahçe'nin Cuadrado ısrarı sürüyor: Teklif yükseltildi!

    Gelecek sezon iddialı transferle kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Cuadrado için tekrardan harekete geçti.
  • Fenerbahçe'nin Cuadrado ısrarı sürüyor: Teklif yükseltildi!

    İtalyan basınından Alfredo Pedulla'nın aktardığı bilgilere göre Fenerbahçe, Juventuslu Cuadrado'ya olan ilgisini sürdürüyor. 
  • Fenerbahçe'nin Cuadrado ısrarı sürüyor: Teklif yükseltildi!

    Sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan Kolombiyalı kanat oyuncusuna 2 yıllık teklif yapan Fenerbahçe'nin sözleşme şartlarında da iyileştirmeye gittiği ifade edildi.
  • Fenerbahçe'nin Cuadrado ısrarı sürüyor: Teklif yükseltildi!

    İtalya Serie A'da kalmak isteyen Kolombiyalı oyuncunun Fenerbahçe'den biraz daha süre istediği kaydedildi.
  • Fenerbahçe'nin Cuadrado ısrarı sürüyor: Teklif yükseltildi!

    Juventus formasıyla tüm kulvarlarda geçen sezon 47 maça çıkan Cuadrado 4 asist ve 2 gollük katkı sağlamıştı.
  • Fenerbahçe'nin Cuadrado ısrarı sürüyor: Teklif yükseltildi!
  • Fenerbahçe'nin Cuadrado ısrarı sürüyor: Teklif yükseltildi!
  • Fenerbahçe'nin Cuadrado ısrarı sürüyor: Teklif yükseltildi!

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