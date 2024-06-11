Fenerbah&ccedil;e yemni sezon hazırlıklarına 22 Haziran&rsquo;da başlayacak. Takım, Teknik Direkt&ouml;r Jose Mourinho y&ouml;netiminde Samandıra Can Bartu Tesisleri nde toplanacak. Hazırlıkların bu b&ouml;l&uuml;m&uuml;ne Avrupa Şampiyonası i&ccedil;in milli davet alan futbolcular dışında t&uuml;m oyuncular katılacak. Teknik Direkt&ouml;r Mourinho nun, gen&ccedil; futbolcular ve yeteri kadar şans bulamayan isimler dahil herkesi kampta g&ouml;rmek istediği &ouml;ğrenildi. Kadro yapılanmasına devam eden sarı lacivertlilerde, takımdan ayrılacak isimler de, antrenman performanslarına g&ouml;re belirlenecek. Sarı lacivertliler, Samadıra Tesisleri ndeki &ccedil;alışmaların ardından Avusturya&rsquo;nın yolunu tutacak. Jose Mourinho&rsquo;nun ekibi, 2-13 Temmuz arasında Graz kentinde kampa girecek Şampiyonlar Ligi&rsquo;ne 2&rsquo;nci &ouml;n eleme turundan katılacak Fenerbah&ccedil;e&rsquo;nin kamp s&uuml;recinde en az 3 hazırlık ma&ccedil;ı oynaması bekleniyor.