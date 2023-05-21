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Fenerbahçe'nin maçı ne zaman, bugün maçı var mı? Fenerbahçe bay mı geçiyor?

Süper Lig'de lider Galatasaray'ın en yakın takipçisi olarak 2. sırada yer alan Fenerbahçe, son olarak sahasında konuk ettiği ezeli rakibi Trabzonspor'u 3-1'le geçmiş ve zirve takibini sürdürmüştü. Söz konusu mücadele sonrası Fenerbahçe'nin fikstürü ve gelecek maçı merak konusu oldu. İşte, Fenerbahçe'nin bir sonraki maçının tarihi ve bu hafta bay geçip geçmediği ile ilgili bilgiler...

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  • Fenerbahçe'nin maçı ne zaman, bugün maçı var mı? Fenerbahçe bay mı geçiyor?

    Süper Lig'de heyecan zirve ve alt sıralarda tüm hızıyla devam ediyor. Lider Galatasaray'ın Sivasspor ile karşılaştığı haftada gözler en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin maçına çevrilmiş durumda. Peki, sarı lacivertlilerin maçı ne zaman? İşte, söz konusu sorunun yanıtı ve kanaryanın kalan maçları...
  • Fenerbahçe'nin maçı ne zaman, bugün maçı var mı? Fenerbahçe bay mı geçiyor?

    İŞTE FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI

    Sarı lacivertliler, kalan son 4 haftada; Hatayspor ve Gaziantep FK'nın ligden çekilmeleri nedeniyle 2 maça çıkacak. Kanarya, bu hafta fikstürde Hatayspor ile karşılaşacağı için hükmen 3-0 galip sayıldı.
  • Fenerbahçe'nin maçı ne zaman, bugün maçı var mı? Fenerbahçe bay mı geçiyor?

    FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI

    Son haftayı da Gaziantep FK karşısında hükmen galip olarak geçecek Fenerbahçe, kalan son iki maçında önce Antalyaspor ile sahasında, ardından ezeli rakibi Galatasaray ile ise deplasmanda mücadele edecek.
  • Fenerbahçe'nin maçı ne zaman, bugün maçı var mı? Fenerbahçe bay mı geçiyor?

    KUPA MESAİSİ DE DEVAM EDİYOR

    Bu sezon 3 kulvarda birden mücadele eden ve hatırı sayılır bir başarı elde eden Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Sivasspor'u konuk edecek.

    Zorlu karşılaşma 24 Mayıs Çarşamba günü saat 20:30'da oynanacak. İki takım arasında oynanan ilk karşılaşma 0-0 eşitlikle sonuçlanmıştı.
  • Fenerbahçe'nin maçı ne zaman, bugün maçı var mı? Fenerbahçe bay mı geçiyor?

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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