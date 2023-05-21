Süper Lig'de heyecan zirve ve alt sıralarda tüm hızıyla devam ediyor. Lider Galatasaray'ın Sivasspor ile karşılaştığı haftada gözler en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin maçına çevrilmiş durumda. Peki, sarı lacivertlilerin maçı ne zaman? İşte, söz konusu sorunun yanıtı ve kanaryanın kalan maçları...