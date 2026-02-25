Canlı
        Fenerbahçe'nin Nottingham Forest kadrosu açıklandı! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'nin Nottingham Forest kadrosu açıklandı!

        Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu açıklandı. 7 eksiğin bulunduğu sarı-lacivertli takım 18 futbolcuyla İngiltere'ye gitti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 15:27
        F.Bahçe'nin Nottingham kadrosu açıklandı!

        UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında yarın İngiltere'nin Nottingham Forest takımına konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

        İngiltere'ye gidecek kadroda sakatlıkları bulunan kaleci Ederson, savunma oyuncuları Jayden Oosterwolde, Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü, orta saha oyuncuları Edson Alvarez, Anderson Talisca, cezalı Fred ile UEFA listesinde adı olmayan Mert Günok ve Anthony Musaba yer almadı.

        Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu şöyle:

        Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Hulusi Efe Ceylan, Nelson Semedo, Mert Müldür, Levent Mercan, Archie Brown, Yiğit Efe Demir, Kamil Efe Üregen, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, N'Golo Kante, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Alaettin Ekici, Oğuz Aydın, Dorgeles Nene, Sidiki Cherif.

        Kaldırımda yürüyen anne ile kızı, çöken binadan savrulan beton parçalarından kaçarak kurtuldu

        HATAY'ın İskenderun ilçesinde, ağır hasarlı binanın yıkım çalışmasında çöktüğü sırada, kaldırımda yürüyen anne ile kızının, savrulan beton parçalarından kaçarak kurtulduğu anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.  (DHA)

