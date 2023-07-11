Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Wilfried Zaha kararını verdi!
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de gözler Wilfried Zaha'ya çevrildi. Sarı-lacivertliler, Fildişi Sahilli yıldız kanat oyuncusuna teklifini sunarken, transferde flaş bir gelişme yaşandı.
Transfer döneminin hızlı takımı Fenerbahçe, şu ana kadar Ryan Kent, Edin Dzeko, Alexander Djiku ve Umut Nayir'i kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertlilerde gözler şimdi de Wilfried Zaha'ya çevrilirken, yıldız futbolcunun transferi yılan hikayesine döndü.
Bonservisi elinde olan Fildişi Sahilli kanat oyuncusuna bir süre önce teklifini ileten Fenerbahçe yönetimi beklemeye geçmişti.
Fenerbahçe dışında birçok kulüpten teklif alan 30 yaşındaki yıldızdan gelen son haberler ise olumsuz...
1 aydır sarı-lacivertlilerin teklifine yanıt vermeyen Zaha'nın İngiltere'de kalmaya sıcak baktığı öğrenildi.
Zaha ve eşinin çocuklarının eğitimi için bir süre daha İngiltere'de yaşamak istedikleri bildirildi.