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        Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Wilfried Zaha kararını verdi!

        Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de gözler Wilfried Zaha'ya çevrildi. Sarı-lacivertliler, Fildişi Sahilli yıldız kanat oyuncusuna teklifini sunarken, transferde flaş bir gelişme yaşandı.

        Habertürk
        Giriş: 11.07.2023 - 20:02
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        Transfer döneminin hızlı takımı Fenerbahçe, şu ana kadar Ryan Kent, Edin Dzeko, Alexander Djiku ve Umut Nayir'i kadrosuna kattı. 

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        Sarı-lacivertlilerde gözler şimdi de Wilfried Zaha'ya çevrilirken, yıldız futbolcunun transferi yılan hikayesine döndü. 

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        Bonservisi elinde olan Fildişi Sahilli kanat oyuncusuna bir süre önce teklifini ileten Fenerbahçe yönetimi beklemeye geçmişti.

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        Fenerbahçe dışında birçok kulüpten teklif alan 30 yaşındaki yıldızdan gelen son haberler ise olumsuz...

         

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        1 aydır sarı-lacivertlilerin teklifine yanıt vermeyen Zaha'nın İngiltere'de kalmaya sıcak baktığı öğrenildi.

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        Zaha ve eşinin çocuklarının eğitimi için bir süre daha İngiltere'de yaşamak istedikleri bildirildi. 

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        Yıldız ismin bu nedenle Crystal Palace'tan gelen teklifi kabul etmeye yakın olduğu belirtildi. 

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