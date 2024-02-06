Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi kadrosu güncellendi!

Ara transfer döneminde şu ana kadar Çağlar Söyüncü, Leonardo Bonucci ve Rade Krunic'i kadrosuna katan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi kadrosunu güncelledi.

Sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılan Bartuğ Elmaz, Crespo, Umut Nayir, Samet Akaydin ve Emre Mor kadroda yer almadı. Bu isimlerin yanı sıra Serdar Aziz'in de listeden çıkarılması dikkat çekti. Grup maçlarında listede yer almayan Mert Müldür ise yine kadroya dahil edilmedi.

Fenerbahçe'de yeni transferler Çağlar Söyüncü, Leonardo Bonucci ve Rade Krunic ise UEFA kadrosuna dahil edildi.

KENT VE ZAJC KADRODA