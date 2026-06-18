FENERBAHÇE TEKNİK DİREKTÖRÜ İSMAİL KARTAL MI OLDU?

Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği sona erdi, sarı-lacivertliler takımı İsmail Kartal'a emanet etti. Fenerbahçe'nin futbol şubelerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Cihan Kamer, FB TV'de yaptığı açıklamada teknik direktör İsmail Kartal ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Fenerbahçe'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada ise, "Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için Sayın İsmail Kartal ile 2026-2027 sezonu için 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır." denildi.

1 yıllık sözleşme imzalanan Kartal, sarı-lacivertli kulüpte 4'üncü dönemine başlayacak. Tecrübeli teknik adam ayrıca, 2. kez Aziz Yıldırım başkanlığında Fenerbahçe'de teknik direktör olarak görev yapacak.