İsmail Kartal Kimdir? Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal mı oldu?
Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevi yeniden İsmail Kartal'a emanet edildi. Sarı-lacivertli kulüp, tecrübeli çalıştırıcıyla 1 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu. Daha önce üç farklı dönemde Fenerbahçe'yi çalıştıran Kartal, 2 yıl aranın ardından dördüncü kez takımın başına geçerken, taraftarlar yeni dönemin detaylarını ve İsmail Kartal'ın hedeflerini merak ediyor. Peki, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal mı oldu? İşte kulüpten yapılan resmi açıklama ve yeni döneme ilişkin ayrıntılar...
Fenerbahçe'nin teknik direktörlük görevine yeniden İsmail Kartal'ı getirmesinin ardından deneyimli çalıştırıcının kariyeri yeniden gündeme geldi. Futbolculuk döneminde uzun yıllar sarı-lacivertli formayı giyen ve teknik adamlık kariyerinde birçok Süper Lig ekibinde görev yapan İsmail Kartal, Fenerbahçe'de dördüncü kez teknik direktörlük koltuğuna oturdu. Peki, İsmail Kartal kimdir, kaç yaşında, nereli ve bugüne kadar hangi takımları çalıştırdı? İşte İsmail Kartal kariyeri ve futbol yolculuğu...
FENERBAHÇE TEKNİK DİREKTÖRÜ İSMAİL KARTAL MI OLDU?
Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği sona erdi, sarı-lacivertliler takımı İsmail Kartal'a emanet etti. Fenerbahçe'nin futbol şubelerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Cihan Kamer, FB TV'de yaptığı açıklamada teknik direktör İsmail Kartal ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı.
Fenerbahçe'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada ise, "Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için Sayın İsmail Kartal ile 2026-2027 sezonu için 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır." denildi.
1 yıllık sözleşme imzalanan Kartal, sarı-lacivertli kulüpte 4'üncü dönemine başlayacak. Tecrübeli teknik adam ayrıca, 2. kez Aziz Yıldırım başkanlığında Fenerbahçe'de teknik direktör olarak görev yapacak.
FENERBAHÇE TEKNİK DİREKTÖR YARDIMCISI KİM OLDU?
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın yardımcısı da belli oldu. Hollandalı efsane isim Dirk Kuyt, yardımcı antrenörlük görevine getirildi. Sarı-lacivertlilerin 2013-2014 sezonunda elde ettiği son lig şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Dirk Kuyt, yardımcı antrenör olarak kulübe geri döndü.
İLK 3 DÖNEMİNDE 1 KUPA KAZANDI
İsmail Kartal, futbolculuğu döneminde büyük başarılar elde ettiği sarı-lacivertli kulübe 2014 yılında teknik direktör olarak geri dönerken, söz konusu sezonda 46 maçta 2.17 puan ortalaması yakalayarak dikkat çekti.
2015 yılında görevine son verilen Kartal, 2021-2022 sezonunun ikinci yarısında yeniden sarı-lacivertli takımın başına getirildi. Fenerbahçe'deki 6 aylık ikinci döneminde 21 maça çıkan tecrübeli teknik adam, 1.95 puan ortalaması yakaladı.
2.40 PUAN ORTALAMASI, 99 PUAN!
Sarı-lacivertli takımda son olarak 2023-2024 sezonunda görev yapan İsmail Kartal 58 maçta 2.40 puan ortalaması yakaladı. Fenerbahçe söz knousu sezon Süper Lig'de topladığı 99 puana rağmen 102 puanlı Galatasaray'ın ardından ikinci sırada sezonu tamamladı.
2014'TE SÜPER KUPA ŞAMPİYONLUĞU
65 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe'deki teknik direktörlük kariyerinde 1 kez kupa sevinci yaşadı. İsmail Kartal yönetimideki Kanarya, 25 Ağustos 2014 tarihinde oynanan maçta Galatasaray'ı penaltı atışları sonucu mağlup ederek Süper Kupa'yı müzesine götürdü. İsmail Kartal, yardımcı antrenör olarak ise Fenerbahçe'de 2 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.