Fenerbahçe, Nottingham Forest maçına hazır!

İstanbul Eyüsultan'da 17 yaşındaki Timur Cihantimur'un çarptığı Murat Aci hayatını kaybetmişti. Sürücünün annesi Eylem Tok ve babası Bülent Cihantimur hakkında yardım suçlamasıyla iddianame hazırlandı. İddianameyi Habertürk'e değerlendiren Murat Aci'nin babası Özer Aci, "İddianameye ölüme terk de ko... Daha Fazla Göster İstanbul Eyüsultan'da 17 yaşındaki Timur Cihantimur'un çarptığı Murat Aci hayatını kaybetmişti. Sürücünün annesi Eylem Tok ve babası Bülent Cihantimur hakkında yardım suçlamasıyla iddianame hazırlandı. İddianameyi Habertürk'e değerlendiren Murat Aci'nin babası Özer Aci, "İddianameye ölüme terk de konmalı. Ben bir hukukçu değilim ama gerçek bir şey var: Benim oğlum 81 dakika sonra hastaneye ulaştırılmış. Adli Tıp raporunda oğlumun kan kaybından öldüğü yazıyor. Bu çok acı verici." ifadelerini kullandı. Anne Pervin Aci de "Ben en ağır cezayı almasını istiyorum. Hele o Cihantimur. Azrailimiz oldu. Önce oğlumu, sonra gelinimi, sonra torunumu. Bizim azrailimiz sanki başımızda." şeklinde konuştu. Habertürk'ten Gizem Türemen'in haberi.. Daha Az Göster