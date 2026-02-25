Canlı
        Fenerbahçe, Nottingham Forest maçına hazır! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, Nottingham Forest maçına hazır!

        UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında yarın deplasmanda İngiltere temsilcisi Nottingham Forest'la karşılaşacak Fenerbahçe, müsabaka öncesi son idmanını yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 12:06
        Fenerbahçe, Nottingham Forest maçına hazır!

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında yarın oynayacağı Nottingham Forest maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

        Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana sarı-lacivertlilerin kadrosuna kattığı, Galatasaraylı eski milli futbolcu Hakan Balta'nın oğlu Çağrı Hakan Balta da katıldı.

        Fenerbahçeli futbolcular, antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Basına açık bölümde koordinasyon ve çabukluk çalışmaları da gerçekleştiren sarı-lacivertlilerin çeşitli pas organizasyonlarının ardından taktik antrenmanla hazırlıklarını noktaladığı öğrenildi.

        Tedavileri devam eden Milan Skriniar, Edson Alvarez, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Anderson Talisca ve Ederson, çalışmada yer almadı.

        Sarı-lacivertli kafile, saat 15.30'da İngiltere'ye gidecek.

