Fenerbahçe Opet, 72 maçlık galibiyet serisine 4 kupa sığdırdı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde son oynadığı OGM Ormanspor maçını 72-59 kaybeden Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, Türkiye'de 2 yıl sonra mağlup olurken bu periyoda 4 kupa sığdırdı.

Son yenilgisini 7 Ocak 2023'te ÇBK Mersin deplasmanında alan sarı-lacivertli takım, 742 gün boyunca Türkiye'de çıktığı 68 lig, 3 Türkiye Kupası ve bir Cumhurbaşkanlığı Kupası maçlarında rakiplerini yenerek ulaşılması zor bir seriye imza attı.

Toplamda üst üste 72 maç kazanan sarı-lacivertli takım, bu periyotta 2 lig şampiyonluğunun yanı sıra Türkiye ve Cumhurbaşkanlığı kupalarında da şampiyonluk yaşayarak müzesine 4 kupa götürdü.

GEÇEN SEZON NAMAĞLUP ŞAMPİYON OLDU 2022-2023 sezonunun 14. haftasında Mersin deplasmanından yenilgiyle dönen Fenerbahçe Opet, sezonun geri kalanında 7'si şampiyonluk play-off serisi olmak 19 maçtan galibiyetle ayrılarak şampiyonluk kupasını kaldırdı. REKLAM 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketi nedeniyle 2022-2023 sezonunda Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası maçları oynanmadı. 2023-2024 sezonunda kaldığı yerden devam eden sarı-lacivertliler, normal sezonu 28 galibiyetle tamamlarken, play-off serilerindeki 7 maçı da kazandı. Kadınlar Türkiye Kupası'nda oynadığı 3 maçtan da galibiyetle ayrılan Fenerbahçe Opet, geçen sene Türkiye'de oynadığı 38 karşılaşmayı kazanarak sezonu 2 kupayla tamamladı. Bu sezona da hızlı başlayan sarı-lacivertli takım, ligde üst üste 14 galibiyet elde ederken, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ÇBK Mersin'i yenerek müzesine bir kupa daha götürdü. Fenerbahçe Opet, son 3 sezonda Türkiye'de üst üste 72 maç kazanarak bu alanda rekora imza attı.