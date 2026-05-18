Fenerbahçe Opet'te Sevgi Uzun ile yollar ayrıldı!

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı'nda 28 yaşındaki oyun kurucu Sevgi Uzun ile yollar ayrıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2019-2021 ve 2023-2026 yılları arasında çubuklu formamızı terleten, bu süreçte kazandığımız başarılarda pay sahibi olan oyuncumuz Sevgi Uzun ile yollarımız karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır. Sevgi Uzun'a kulübümüze verdiği emekler ve katkıları için teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.