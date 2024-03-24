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        Haberler Spor Futbol Fenerbahçe Petrol Ofisi-Galatasaray: 2-1 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe Petrol Ofisi-Galatasaray: 2-1 (MAÇ SONUCU)

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 25. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe Petrol Ofisi, konuk ettiği Galatasaray'ı geriden gelerek 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere üç puanı getiren golleri Ece Türkoğlu ve Coleman kaydetti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.03.2024 - 16:00 Güncelleme: 24.03.2024 - 16:14
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        Kadınların derbisinde kazanan F.Bahçe!
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        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 25. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe Petrol Ofisi ile Galatasaray kozlarını paylaştı.

        Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.

        Sarı-kırmızılılar 4. dakikada Arzu Karabulut’un attığı golle 1-0 öne geçti. Fenerbahçe ceza sahası önündeki hava topu mücadelesi sonrası topu kapan Arzu, ceza sahasına girerek sol çaprazdan yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi.

        Maçın 9. dakikasında Yağmur Uraz pasını Ece Türkoğlu’na aktardı. Ceza yayı içinde rakibini geçen Ece, kale önünde yaptığı tek vuruşla topu ağlara gönderdi ve skor 1-1'e getirdi. Karşılıklı ataklarla geçilen ilk yarı 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.

        Fenerbahçe, 70. dakikada 2-1 öne geçti. Ceza sahası dışı sol çaprazdan Coleman’ın kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleye giden meşin yuvarlak filelerle buluştu ve skor 2-1 oldu. Kalan dakikalarda iki takım da pozisyonlardan yararlanamazken, sarı-lacivertliler sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

        Fenerbahçe bu sonuçla evinde üst üste 9. galibiyetini elde etti ve puanını 57’ye yükseltip, ikinci sıraya yükseldi. Galatasaray ise 59 puanda kaldı ve liderliğini sürdürdü.

        Sarı-lacivertliler, ligin 26. haftasında Beşiktaş’a konuk olacak. Galatasaray ise sahasında Hakkarigücü ile karşılaşacak.

        Stat: Dereağzı Lefter Küçükandonyadis

        Hakemler: Burak Taşkınsoy, Eshan Kartal, Mesut Çerko

        Fenerbahçe Petrol Ofisi: Göknur Güleryüz, Ecem Cümert (Zeynep Kerimoğlu dk. 65), Gülbin Hiz (İpek Kaya dk. 79), Yaşam Göksu, İlayda Civelek, Ece Türkoğlu (Haley Berg dk. 79), Fatma Kara, Busem Şeker, Coleman, Sevcova (Meryem Çal dk. 73), Yağmur Uraz

        Yedekler: Bailey, İlayda Cansu Kara, Hassini, Mesude Alayont, Cansu Gürel

        Teknik Direktör: Gökhan Bozkaya

        Galatasaray: Gamze Yaman, Berna Yeniçeri, Eda Karataş, Shmatko, Benan Altıntaş, Ecem Esen, Ebru Topçu, Kipoyi, Bakarandze (Elanur Laçin dk. 83), Megi Doçi (Uchendu dk. 63), Arzu Karabulut

        Yedekler: Handan Kurğa, Müge İnan, Rabia Nur Küçük, İsmigül Yalçıner, Fatma Sağre Öztürk, Arzu Akkurt, Mapepa

        Teknik Direktör: Metin Ülgen

        Goller: Arzu Karabulut (dk. 4) (Galatasaray), Ece Türkoğlu (dk. 9) (Fenerbahçe)

        Sarı kartlar: Bakarandze, Berna Yeniçeri, Ecem Esen (Galatasaray), Meryem Çal (Fenerbahçe)

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