Fenerbahçe Salernitana hazırlık maçı için geri sayım başlamış durumda. Oynadığı hazırlık maçlarının 3'ünü de kazanmayı başaran sarı lacivertliler, galibiyet serisini Salernitana karşısında da sürdürmek istiyor. İşte, Fenerbahçe Salernitana hazırlık maçının başlama saati, yayıncı kanalı ve biletleri hakkında tüm bilgiler...