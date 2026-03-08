Canlı
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Fenerbahçe-Samsunspor maçının VAR'ı belli oldu - Yılport Samsunspor Haberleri

        Fenerbahçe-Samsunspor maçının VAR'ı belli oldu

        Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında bugün oynanacak Fenerbahçe-Samsunspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Abdullah Buğra Taşkınsoy oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2026 - 12:11
        Fenerbahçe maçının VAR'ı belli oldu

        Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, bugün saat 20.00’de Samsunspor'u konuk edecek. İki takım arasındaki mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır’ın yardımcılıklarını Candaş Elbil ile Bilal Gölen yapacak. Maçın 4. hakemi ise Batuhan Kolak olacak.

        Müsabakada VAR’da Abdullah Buğra Taşkınsoy, AVAR’da da Mustafa Savranlar görev yapacak.

