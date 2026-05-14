        Fenerbahçe, seçim tarihini resmen ilan etti!

        Fenerbahçe, seçim tarihini resmen ilan etti!

        Fenerbahçe, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın tarihlerini resmen duyurdu. Sarı-lacivertli kulüp, ilk toplantının 29-30 Mayıs 2026 tarihlerinde yapılacağını ilk toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde ise genel kurulun 6-7 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirileceği bildirildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Mayıs 2026 - 09:50 Güncelleme:
        Fenerbahçe, seçim tarihini resmen ilan etti!

        Fenerbahçe, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın tarihlerini açıkladı.

        Sarı-lacivertli kulüp, ilk toplantının 29-30 Mayıs 2026 tarihlerinde yapılacağını duyurdu.

        İlk toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde ise genel kurulun 6-7 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirileceği bildirildi.

        İşte kulübün açıklaması:

        "Kulübümüzün Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere, 29-30 Mayıs 2026 tarihlerinde, saat 10.00'da, Zühtüpaşa Mahallesi, Recep Peker Caddesi Kapı No:3A ve No:5, Kadıköy/İstanbul adreslerinde yer alan Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi ile bitişik parselde bulunan eski Kenan Evren Lisesi arsasında yapılacaktır.

        İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde Genel Kurul, 6-7 Haziran 2026 tarihlerinde aynı yer ve saatte, aynı gündem ile çoğunluk aranmaksızın toplanacaktır.

        Genel Kurul'a katılma hakkı olan üye tam sayısı 44.741'dir. Genel Kurul'a katılacak üyelerimiz; giriş kartlarını, soyadlarına isabet eden müracaat masalarına başvurarak, kimlik kartları ile birlikte listelerdeki isimleri karşısına imza attıktan sonra teslim alabilecektir.

        Tüzüğümüzün 28. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları uyarınca Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri için adaylık başvuruları 22 Mayıs 2026, saat 18.00'e dek yapılabilecektir.

        Saygılarımızla,

        FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ YÖNETİM KURULU

        GÜNDEM

        Gün (29 Mayıs 2026 Cuma veya 6 Haziran 2026 Cumartesi)

        1- Açılış,

        2- Genel Kurul Başkanlık Divanı Seçimi,

        3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

        4- 01.06.2025 - 21.09.2025 mali dönem ile 22.09.2025 - 28.02.2026 mali döneme ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması,

        5- 01.06.2025 - 21.09.2025 mali dönem ile 22.09.2025 - 28.02.2026 mali döneme ilişkin Denetim Kurulu Raporu'nun okunması,

        6- Raporlar Hakkında Görüşmeler,

        7- 01.06.2025-21.09.2025 mali dönem arasındaki faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerinin ibra edilmesinin Genel Kurul üyelerimizin oylarına sunulması ile 22.09.2025-28.02.2026 mali dönem arasındaki faaliyetlerinden dolayı mevcut Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerinin ibra edilmesinin Genel Kurul üyelerimizin oylarına sunulması,

        8- 01.06.2025-21.09.2025 mali dönem ile 22.09.2025-28.02.2026 mali dönem arasındaki faaliyetlerinden dolayı mevcut Denetim Kurulu'nun ibra edilmesinin Genel Kurul üyelerimizin oylarına sunulması,

        9- Adaylar (Yönetim Kurulu Başkanı ile Yönetim Kurulu Üyeleri) hakkında görüş ve temenniler,

        10- Başkan adaylarının konuşması,

        11- Sandık Kurulları Başkan ve Üyelerinin Seçimi,

        12- Kulüp üyeliğinden çıkarılan 56486 sicil numaralı Samet Demir'in, 18560 sicil numaralı Erdem Atay'ın, 7485 sicil numaralı Kamil Mehmet Bilge'nin ihraç kararlarının görüşülmesi ve ihraç kararlarının onaylanması veya kaldırılması hususu ile Tarkan İsmet Göncü'nün üyelik talebinin reddine dair kararın Genel Kurul üyelerimizin oylarına sunulması,

        13- Birinci günün kapanışı

        Gün (30 Mayıs 2026 Cumartesi veya 7 Haziran 2026 Pazar)

        1- Seçimler, Yönetim Kurulu Başkanı ile Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek üyelerinin seçimi,

        2- Seçim Sonuçlarının Açıklanması,

        3- İkinci Günün ve Genel Kurul'un kapanışı"

