90+ FENERBAHÇE

Karşılaşma sonunda futbolcularını saha içinde toplayıp teşekkür konuşması yapan teknik direktör Jorge Jesus, "Pes etmeyen ve son saniyeye kadar mücadelesini veren bir takıma sahibim. Sonuna kadar inandılar" diyerek oyuncularının gösterdiği öz veriyi takdir etti.