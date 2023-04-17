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Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon uzatmalarda 10 puan kazandı

Ankaragücü'nü Crespo'nun 90+6'da attığı golle mağlup eden Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon uzatmalarda toplam 10 gol kaydetti. Ligde 90+'larda en çok gol atan takım olan Fenerbahçe, hanesine ise tam 10 puan yazdırdı

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  • Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon uzatmalarda toplam 10 gol kaydetti - FB haberleri

    Süper Lig'in 29. haftasında ağırladığı MKE Ankaragücü'nü 1-0 geriye düştüğü maçta 90+6. dakikada attığı golle mağlup eden Fenerbahçe, zirve yarışında Galatasaray'ı takibini sürdürdü.
  • Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon uzatmalarda toplam 10 gol kaydetti - FB haberleri

    87. dakikada Valencia'nın penaltı golüyle beraberliği yakalayan sarı-lacivertliler, 90+6. dakikada Miguel Crespo'nun golüyle sahadan 3 puanla ayrıldı. Bu sonuçla lider Galatasaray'ın kazandığı haftayı kayıpsız geçmeyi başaran sarı-lacivertliler, 6 puan farkla takibini sürdürdü.
  • Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon uzatmalarda toplam 10 gol kaydetti - FB haberleri

    Karşılaşma sonunda futbolcularını saha içinde toplayıp teşekkür konuşması yapan teknik direktör Jorge Jesus, "Pes etmeyen ve son saniyeye kadar mücadelesini veren bir takıma sahibim. Sonuna kadar inandılar" diyerek oyuncularının gösterdiği öz veriyi takdir etti.
  • Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon uzatmalarda toplam 10 gol kaydetti - FB haberleri

    90+ FENERBAHÇE

    Fenerbahçe, şampiyon olmak için maçların son anına kadar inanılmaz mücadele veriyor. Oynadığı 27 müsabakada 67 gol atan Kanarya, bunların 10'unu karşılaşmaların uzatma anlarında buldu.
  • Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon uzatmalarda toplam 10 gol kaydetti - FB haberleri

    Ligde 90+'larda en çok gol atan takım unvanına sahip olan Fenerbahçe, tam 'maç bitti' denilen anlarda gelen bu goller sayesinde ekstradan 10 puanı hanesine yazdırmayı bildi. 
  • Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon uzatmalarda toplam 10 gol kaydetti - FB haberleri

    Kritik golleri ise Batshuayi, Valencia ve Crespo kaydetti.
  • Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon uzatmalarda toplam 10 gol kaydetti - FB haberleri

    Ligin ilk haftasında 3-2 geride olduğu Ümraniye maçının 90+2. dakikasında Berisha'nın golüyle yenilgiden kurtulan Fenerbahçe; 5-4'lük Karagümrük, 2-1'lik Gaziantep FK ve 2-1 kazanılan Ankaragücü sınavlarında galibiyet gollerini uzatmalarda kaydetti.
  • Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon uzatmalarda toplam 10 gol kaydetti - FB haberleri

    Fenerbahçe, bu alanda Süper Lig'in en iyi takımı olurken, ağlara yolladığı gollerin yansıması olarak 3 galibiyet, 1 beraberliğin karşılığı 10 puan getirdi ve şampiyonluk iddiasını sürdürdü.
  • Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon uzatmalarda toplam 10 gol kaydetti - FB haberleri

    Kanarya, bu sezon 76-90 arasında ise 13 gol kaydetti. Sarı-Lacivertliler, maçların ilk yarılarının uzatma dakikalarında ise 4 gol atma başarısı gösterdi.
  • Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon uzatmalarda toplam 10 gol kaydetti - FB haberleri

    FENERBAHÇE'NİN 90'DAN SONRA PUAN KAZANDIĞI MAÇLAR

    Fenerbahçe - Ümraniyespor: 3-3 (Berisha 90+2')

    Fenerbahçe - Fatih Karagümrük: 5-4 (Batshuayi 90+5')

    Gaziantep FK - Fenerbahçe: 1-2 (Valencia 90+1')

    Fenerbahçe - Ankaragücü: 2-1 (Crespo 90+6')
  • Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon uzatmalarda toplam 10 gol kaydetti - FB haberleri

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